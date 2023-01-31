3 خطوات لإصلاح مفتاح سيارة لا يعمل| تفاصيل

يحدث بالسيارة الكثير من الأعطال الشائعة منها عدم عمل مفتاح السيارة بالكونتاك " فتحة التشغيل"، وعادتنا ما تواجه تلك المشكلة الكثير من أصحاب السيارات، ويمكن حلها في المنزل بنفسك، واذا كانت صعبة فبالتالي ستحتاج الي الذهاب الي مركز صيانة لإصلاحها .

يقدم موقع صدى البلد 3 خطوات لإصلاح مفتاح سيارة لا يعمل بالكونتاك أو فتحة التشغيل :



1- التحقق من المشاكل الشائعة بالكونتاك :

1- توقف السيارة علي وضعية الركن

توقف السيارة علي وضعية الركن

يجب أن تكون السيارة متوقفة علي وضعية السكون حتي لا يتم تحريكها أثناء القيام بعملية التشغيل، وتجربة مفتاح السيارة وان كان يعمل او به مشكلة .

2- البحث بالمفاتح عن أي عطل أو ضرر

البحث بالمفاتح عن أي عطل أو ضرر

يجب فحص المفتاح من جميع الاتجاهات لمعرفة أن كان به شروخ أو كسور، وبالتالي تلك المشاكل تمنع السيارة من التشغيل من خلال الكونتاك .

3- فحص المفتاح جيدا

فحص المفتاح جيدا

يجب فحص المفتاح جيدا للتأكد من أن هناك شيء عالق به إم لا، وذلك لان أي شيء عالق بالمفتاح يمنع تشغيل السيارة من خلال فتحة التشغيل، وبالتالي يجب تنظيف المفتاح من أي شوائب علية .

4- معرفة أن كانت عجلة القيادة مغلقة أم لا

معرفة أن كانت عجلة القيادة مغلقة أم لا

فأن التحقق من عجلة القيادة امر شديد الأهمية لان غلق عجلة القيادة يمنع عمل الكونتاك، وبالتالي يجب علية تحرك عجلة القيادة يمين ويسار ببطيء لفتح القفل وفي تلك الحالة سيتم عمل المفتاح بالكونتاك بسهولة .

2- حل المشاكل التي تم إيجادها بالمفتاح

1- معرفة هل تم تأكل سنون المفتاح أم لا

معرفة هل تم تأكل سنون المفتاح أم لا

يجب النظر الي المفتاح من جميع الاتجاهات واذا وجدت أن هناك تأكل في سنون المفتاح ، فبالتالي يجب تغيره لان ذلك يمكن تشغيل السيارة من خلال فتحة التشغيل، ويمكن هز المفتاح حتي يتلامس مع السنون الداخلية للكونتاك واذا تم تشغيل السيارة فـ بالتالي يجب تغير المفتاح في اقرب وقت قبل إن يتوقف عن العمل تماما.

2- المفتاح الملتوي " المثني"

المفتاح الملتوي " المثني"

المفتاح الملتوي " المثني" يصعب أدخالة في فتحة التشغيل، ويمكن استعدالة عن طريق الطرق علية بشكل مستقيم عدة مرات، وبعدها سيتم استعدالة واستخدامه في تشغيل محرك السيارة .

3- إزالة الشوائب العالقة بالكونتاك

إزالة الشوائب العالقة بالكونتاك

يمكن إدخال المفتاح وإخراجه عدة مرات ليتمكن من إزالة الشوائب المتواجدة في الكونتاك والتي تمنع تشغيل السيارة واذا نجح الامر فبالتالي عليك الذهاب الي مركز الصيانة لإزالة الشوائب والأوساخ العالقة بالكونتاك .

4- المفتاح متضرر للغاية

المفتاح متضرر للغاية

يجب الذهاب الي وكيل السيارة لطلب مفتاح جديد من خلال رقم تعريف السيارة، وذلك اذا كان المفتاح متضرر للغاية .

3- العمل علي إصلاح مشاكل الكونتاك



1- استخدم الهواء المعلب لتنظيف الكونتاك

استخدم الهواء المعلب لتنظيف الكونتاك

إذا كان هناك أي حطام عالق بأسطوانة الكونتاك فلن يتمكن المفتاح من العمل ويدور ، ويمكن هنا شراء الهواء المعلب لتنظيف الكونتاج وعملة من جديد بعد إزالة أي حطام متواجد في مدخل المفتاح .

2- استخدام منظف كهربي لتنظيف ثقب المفتاح

استخدام منظف كهربي لتنظيف ثقب المفتاح

إذا كانت الأسطوانة خشنة فإن رش كمية صغيرة من المنظف الكهربي بثقب المفتاح كفيل بتزييتها حتى تدور.

3- تغير كونتاك السيارة

تغير كونتاك السيارة

إذا لم تفلح جميع الحيل السابقة ستضطر لتغيير أسطوانة الكونتاك .