سهلة وبالمنزل.. تعلم كيف تقوم بدهان سياراتك بنفسك| تفاصيل

يفضل الكثير من المواطنين القيام بأعماله بنفسة، خصوصا وان كان لديهم وقت كافي للقيام بهذه الأعمال، وبالتالي هناك أشخاص يفضلون دهان سيارتهم بأنفسهم لضمان الحصول علي " دهان" جيد، حيث يمكن القيام بتلك العملية بمنتهي السهولة في المنزل أو في جراج السيارة، وذلك لن يكلف الكثير من المال مقارنة بالذهاب الي مركز الصيانة .

يقدم موقع صدى البلد عدة خطوات تعلمك كيف تقوم بدهان سياراتك بنفسك في المنزل وبسهولة :

1- الاستعداد لدهان السيارة :

1- اختيار مكان مناسب لإتمام عملية الدهان

يجب توفير مكان به تهوية جيدة، وإضاءة جيدة، وان يكون بعيد عن الأتربة، وان يكون به كهرباء، ويحتوي علي مساحة جيدة للحركة لإتمام عملية الدهان.

اختيار مكان مناسب لإتمام عملية الدهان

2- توفير الأدوات التي ستحتاج اليها للعمل

يجب أن يتوافر لديك إليك بعض الأشياء العامة مثل، أدوات دهان، ودهان، وأدوات صنفرة وتلميع، وأدوات حماية.

توفير الأدوات التي ستحتاج اليها للعمل

3- إصلاح أي مشاكل في جسم السيارة

إصلاح أي مشاكل في جسم السيارة

إزالة الأتربة وإصلاح أي مشاكل في جسم السيارة لا تريد أن تكون ظاهرة بعد الانتهاء من الدهان.

4- إزالة أي ملحقات بالسيارة

إزالة أي ملحقات بالسيارة

إزالة ملحقات السيارة مثل إطار كشاف السيارة، والملحقات البلاستيكية بالسيارة، ويجب شراء الأدوات التي تساعد على عملية الإزالة .

5- إزالة الدهان القديم

إزالة الدهان القديم

قم بصنفرة الدهان القديم لكشف معدن السيارة الأصلي، وبعدها تقوم بالتحضير للدهان الجديد وذلك ليتماسك الدهان الجديد بشكل جيد .

6- تنظيف جسم السيارة بشكل جيد

يجب تنظيف سطح السيارة باستخدام الكحول للتأكد من عدم وجود أي زيوت .

7- استخدام شريط لاصق وورق لتغطية الأسطح

استخدام شريط لاصق وورق لتغطية الأسطح

من الضروري أن يتم استخدام شريط لاصق وورق لتغطية الأسطح التي لن يتم دهانها مثل، الزجاج، والإطارات، والنوافذ، والمرايات، ومقابض الأبواب. تأكد من عدم وجود ثقوب خلال الشريط اللاصق والورق حتى لا تسمح بدخول الدهان خلالها.

2 - البدء في دهان السيارة :

1- عمل طبقة بطانة من الدهان مقاوم للتأكل

عمل طبقة بطانة من الدهان مقاوم للتأكل

بعد إزالة الدهان وظهور المعدن يجب أن تقوم بوضع طبقة بطانة من الدهان على كل الأسطح التي قمت بترميمها وأزالت الصدأ لتحصل على سطح أملس وتغطي كل الخدوش بجسم السيارة .

2- يجب ترك بطانة الدهان حتي تجف

يجب ترك بطانة الدهان حتي تجف

يجب التحقق من المعلومات المكتوبة على وعاء الدهان، لأنه قد يختلف وقت جفاف بطانة الدهان من نوع لآخر وقد تحتاج بعض أنواع بطانة الدهان إلى طبقة أخرى بعد مرور فترة معينة من وضعه.

3- يجب صنفرة جسم السيارة بعد وضع طبقة الدهان

يجب صنفرة جسم السيارة بعد وضع طبقة الدهان

قم بصنفرة الأسطح بعد وضع بطانة الدهان، ويجب استخدم صنفرة من نوع "600 حصى رملية" لتنعيم الأسطح، ولكن كن حذرًا حتي لا تظهر المعدن مرة أخرى.

4- مسح جسم السيارة

مسح جسم السيارة

بعد وضع طبقة البطانة، يجب مسح الأسطح باستخدام الشمع أو مزيل الشحم أو الأسيتون.

5- رش طبقة الدهان النهائية

رش طبقة الدهان النهائية

يمكن الأن رش طبقة الدهان النهائية على جسم السيارة، من خلال تحضير الدهان لتقوم برشه تبعًا لإرشادات المصنع، ويجب التأكد من تخفيف الدهان بشكل صحيح ومناسب مع الأداة التي تقوم باستخدامها لكن تجنب المبالغة في تخفيف طبقة الدهان حتى لا يقلل من لمعان السطح ويتسبب في السيلان.

6- ترك الدهان فترة ليجف

ترك الدهان فترة ليجف

اترك الدهان يجف حيث انه يأخذ وقت لا يقل عن 24 ساعة في حالة استخدام مادة محفزة، ويتم جفاف الدهان بالكامل خلال 7 أيام حسب نوع الدهان .

7- صنفرة السيارة بشكل نهائي

صنفرة السيارة بشكل نهائي

قم بصنفرة السيارة بشكل نهائي باستخدام ورق صنفرة "ب1200 حصى رملية" أو أنعم حسب طبقة الدهان النهائية حتى تصبح ناعمة تمامًا. قم بشطف بقايا الصنفرة واتركها تجف، وقد تحتاج إلى استخدام ورق صنفرة من درجة "1500 حصى رملية" لصنفرة طبقة الدهان الشفافة لإزالة أي أتربة .

8-استخدم الكحول لتلميع الدهان

استخدم الكحول لتلميع الدهان

يفضل استخدم الكحول لتلميع الدهان بماكينة تلميع التي يمكنها القيام بتلك العملية بشكل سهل، لكن كن حذرًا من إفساد الدهان بتلك الماكينة.