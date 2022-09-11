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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بخطوات بسيطة.. أفضل الطرق للحفاظ على مكيف سيارتك

افضل الطرق للحفاظ
افضل الطرق للحفاظ على مكيف سيارتك

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من الامور الفنية التي تمثل اهمية كبيرة لقائد المركبة، سواء كانت تتعلق بعنصر السلامة، مثل حالة الإطارات، وقدرات المحرك، وسلامة "عفشة" السيارة، أو تتعلق بوسائل الرفاهية، ومنها مكيف السيارة.

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الميكانيكى بيقولك .. 5 نصائح للحفاظ على سيارتك

ويعتبر مكيف السيارة من الاجزاء التي لاغنى عنها، وخاصة في الاجواء الحارة ليخفف من اعبائها بشكل كبير، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك، ابرز النصائح للحفاظ على مكيف السيارة.

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طرق للحفاظ على مكيف السيارة 

بخطوات بسيطة .. افضل الطرق للحفاظ على مكيف سيارتك 

 

 

1 – من الضروري أن نتابع الحالة العامة التي تتعلق بفلتر التكييف، وتنظيفة من وقت إلى اخر، لازالة الغبار والاتربة العالقة به، ولذلك لكي نحصل على هواء نظيف خالي من هذه العناصر الضارة، كما يجب تغيير هذا الفلتر في موعد الصيانة المحدد او اذا لزم الامر.

 

2 – يجب أن نقوم بتنظيف مخارج الهواء الموجودة داخل مقصورة القيادة، وذلك عن طريق فرشاة شفط الاتربة، ويجب أن تكون هذه العملية بعناية شديدة لتجنب تلف هذه المخارج، مع استخدام المطهرات المناسبة المضادة للبكتريا.

 

3 – من الافضل أن نقوم باختبار مستوى التبريد، والاطمئنان على سلامة المروحة الداخلية، والتي لها دور مهم في تنظيم حركة المكيف، بالاضافة إلى متابعة سوائل التبريد بشكل دوري.

 

4 – في حالة انخفاض مستوى التبريد الخاص بمكيف الهواء، فمن الافضل أن نقوم باعادة شحن الفريون من قبل المتخصصين، مع فحص مواسير التبريد بشكل جيد، وملاحظة وجود اي تسريبات بهذه الاجزاء. 

الميكانيكي بيقولك مكيف السيارة مكيف سيارتك ابرز النصائح فلتر التكييف مخارج الهواء مستوى التبريد شحن الفريون

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