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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 50 ألف جنيه اشتري سيارة هوندا سيفيك هاتشباك | صور

سيارة هوندا سيفيك
سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

تنتمي سيارة هوندا سيفيك موديل 1983 الي الجيل الثاني من سيفيك، وظهرت هوندا سيفيك لأول مرة في عام 1972، وتنتمي أيضا سيارة سيفيك موديل 1983 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وجاءت سيارة سيفيك موديل 1983 بتصميم انسيابي ما يجعلها ذات شكل مميز، ونالت علي رضاء المصريين بفضل محركها القوي، وانخفاض استهلاكها للوقود، وعرضها في الأسواق بسعر مناسب مقارنة بغيرها من الطرازات .

سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

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محرك سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

تمتلك سيارة هوندا سيفيك محرك سعة 1300 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الرمادي، وتحتوي السيارة علي دهانات خارجية، ولا تحتوي علي دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية حتي شهر 7/2024 .

سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

مواصفات سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

زودت مقصورة سيارة هوندا سيفيك بالعديد من المميزات منها، فرش مقاعد من القماش ، وأحزمة أمان، وزجاج يدوي، ودرج تخزين أضافي بالتابلوه الأمامي، وراديو، وكاسيت، و 4 سماعات بالأبواب، ومخارج تهوية أمامية، مساحة تخزين صغيرة أمام ناقل الحركة وأسفل الكاسيت، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وإضاءة داخلية للقراءة، ويمكن إعادة ضبط الكراسي الأمامية بشكل يدوي، ومساند رأس أمامية.

سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

تظهر سيارة هوندا سيفيك من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وإضاءة خلفية، وإشارات أمامية  تم تثبيتها في مقدمة الصداد الأمامي، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، وصداد أمامي وخلفي من النيكل، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن أعادة ضبطها بشكل يدوي، ومقابض أبواب من النيكل، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومساحة زجاج خلفية.

سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 1983

تتوافر سيارة هوندا سيفيك في سوق السيارات المستعمل بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

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