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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من 68 لـ80 ألف ريال.. أسعار ومواصفات هوندا سيتي 2023 في السعودية

سيارة هوندا سيتي
سيارة هوندا سيتي موديل 2023 في السعودية

تنتمي سيارات هوندا سيتي موديل 2023 إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم ، وتمتلك سيتي 4 أبواب ويتم توافرها في بعض الأسواق بنسخة هاتشباك، وتم اطلاق الجيل السابع من هوندا سيتي عام 2019 وهو الجيل الذى تنتمي اليه السيارة الحالية أيضا، وتتميز سيتي موديل 2023 بمستوى جيد من الراحة ومن مواصفات السلامة والأمان.

سيارة هوندا سيتي موديل 2023 في السعودية 

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سيارة هوندا سيتي موديل 2023 في السعودية 

مواصفات محرك سيارة هوندا سيتي موديل 2023

تحصل سيارة هوندا سيتي m موديل 2023 علي قوتها من محرك 4 سلندر،  سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتستهلك السيارة 1 لتر لقطع مسافة  21.1 كم/ساعة .

سيارة هوندا سيتي موديل 2023 في السعودية 

المواصفات الداخلية لسيارة هوندا سيتي موديل 2023

تأتي سيارة هوندا سيتي موديل 2023  بشاشة لعرض المعلومات حديثة وتوفر المعلومات الضرورية للسائق، ومقاعد خلفية مريحة، وفتحات تكييف في الخلف، وحوامل أكواب، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، ونظام الاستشعار، وتقنيات سلامة نشطة، وأنظمة مساعدة القيادة، وكاميرا مثبتة على الزجاج الأمامي.

سيارة هوندا سيتي موديل 2023 في السعودية 

المواصفات الخارجية لسيارة هوندا سيتي موديل 2023

تم استلهام تصميم سيارة هوندا سيتي موديل 2023 الخارجي من تصميم سيف كاتانا الياباني الذي استخدمه محاربو الساموراي القدامى، وبها لمسات خارجية باللون الأسود، وجناح خلفي رياضي، وغطاء أسود لصندوق الأمتعة، وأضواء LED خلفية على شكل حرف Z .

سيارة هوندا سيتي موديل 2023 في السعودية 

سعر سيارة هوندا سيتي موديل  2023 في السعودية

يبدأ سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2023 في السعودية من 68 ألف ريال سعودي، ويصل إلى 80 ألف ريال سعودي .

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