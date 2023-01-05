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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هوندا أكورد موديل 2023 الجديدة| صور

هوندا أكورد موديل
هوندا أكورد موديل 2023

كشفت هوندا عن أن أسعار سيارة أكورد موديل 2023 الجديدة والتي سيبدأ سعرها بـ 28.390 دولارًا في الولايات المتحدة، ويمثل ذلك زيادة متواضعة في الأسعار تبلغ 775 دولارًا أمريكيًا عن سعر أكورد موديل 2022.

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هوندا أكورد موديل 2023

سيحصل المشترون على طراز هوندا أكورد LX من الجيل الحادي عشر، والذي يعمل بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، تم تحديثها لعام 2023 لتتميز بنظام حقن مباشر أفضل، ومحفز نشط ، مما يساعدها على توليد 192 حصان (143 كيلوواط / 195 حصان) وعزم دوران 192 رطل قدم (260 نيوتن متر).

 

هوندا أكورد موديل 2023

تم ضبط المحرك بشكل أقوى، كما هو الحال مع ناقل الحركة CVT، وفي الداخل ، حصلت LXعلى شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، و Apple CarPlay و Android Auto ، وشاشة أجهزة قياس 10.2 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة.

هوندا أكورد موديل 2023

يأتي الطراز الثاني EX بنفس مواصفات الإصدار السابق مع إضافة مقاعد أمامية مدفأة ، وفتحة سقف قابلة للانزلاق كهربائياً بلمسة واحدة، والتحكم في المناخ ثنائي المنطقة، ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً في 10 اتجاهات ، ويتم ترقية نظام الصوت إلى نظام مكون من ثمانية مكبرات صوت، وتبدأ أسعاره من 30.705 دولارًا أمريكيًا.

هوندا أكورد موديل 2023

تعتقد هوندا أن أكثر من 50 في المائة من مبيعات الطراز ستأتي من أربعة طرازات هجينة في تشكيلة أكورد 2023، هم Sport و EX-L و Sport-L و Touring، وجميعهم يستفيدون من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وزوج من المحركات الكهربائية التي يتم تركيبها جنبًا إلى جنب، إنها تزود أكورد بقوة 204 حصان (152 كيلو واط / 207 حصان) وعزم دوران يبلغ 247 رطل قدم (335 نيوتن متر).

 

وستوفر أرخص إصدار هجين باسم Sport، والذي يبدأ بسعر 32,990 دولارًا، وهي تحتوي على عجلة قيادة مغلفة بالجلد ومقبض ناقل حركة، وعجلات من سبائك الألمنيوم باللون الأسود Berlina Blackمقاس 19 بوصة مع وجه مُشغل آليًا ، وأكبر شاشة تعمل باللمس من إنتاج هوندا على الإطلاق، قياسية في جميع الإصدارات الهجينة، وتتمتع شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة بمقبض حجم فعلي ، بالإضافة إلى التوافق اللاسلكي مع Apple CarPlay و Android Auto.

هوندا أكورد موديل 2023

ويعتمد الطراز Sport-L على الطراز الرياضي ويضيف وظيفة ذاكرة لمقعد السائق ومقعد الراكب الكهربائي بالإضافة إلى لمسات التصميم الرياضي التي تتضمن ناشرًا خلفيًا، تبدأ أسعار هذا النموذج من 34,970 دولارًا، ويبدأ الطراز EX-L من حيث توقف EX ويضيف مستشعرات وقوف السيارات الأمامية والخلفية ، ومقاعد جلدية ، وعجلات من سبائك الألمنيوم بقياس 17 بوصة باللون الرمادي ، ويكلف 34,635 دولارًا (متضمنًا).

 

يتصدر إصدار Touring قائمة فئات سيارة هوندا أكورد موديل 2023 الجديدة، ويأتي بتقنية Google المدمجة التي تتيح للمالكين استخدام مساعد Google وخرائط Google و Google Playضمن نظام المعلومات والترفيه في السيارة، كما يأتي مع خطة بيانات غير محدودة لمدة ثلاث سنوات، ونظام صوت Boseمكون من 12 مكبر صوت، وشحن لاسلكي للهاتف الذكي ، وإمكانية نقطة اتصال Wi-Fi 5G ، ومقاعد خلفية مدفأة ، بالإضافة إلى مقاعد أمامية مدفأة ومهواة.

 

لن يضطر العملاء المهتمون إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتمكنوا من التحقق من سيارة السيدان الجديدة ، لأن هوندا تقول أن الجيل الحادي عشر الجديد من أكورد سيبدأ في الوصول إلى الوكلاء الأمريكيين هذا الشهر.

Google Touring Sport-L Sport اكورد هوندا أكورد الولايات المتحدة

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