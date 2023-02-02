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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات بالسيجارة|أصالة نصري تعتذر أمام الناس.. وإليسا تدخن في جلسة تصوير

نجمات أثرن الجدل
نجمات أثرن الجدل بالسيجارة

لم تكن أزمة سجائر الفنانة أصالة نصري هي الأولى في الوسط الفني، حيث تثار حالة كبيرة من الجد على بعض النجمات، أو الصور التي تلتقط لهن، لاسيما الغريبة منها، مثل ظهور بعضهن بالسيجارة لتكون الإطلالة متميزة من وجهة نظرهن.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز النجمات اللاتي ظهرن بالسيجارة في جلسات تصوير مختلفة، من الأحداث للأقدم. 

 

أصالة 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للمطربة أصالة نصري، ضمن كواليس برنامج “سعودى أيدول” وكانت أصالة تدخن "الفيب" في الكواليس في وقت الاستراحة.

وبمجرد انتشار هذا المقطع انفتحت أبواب النيران على أصالة نصري وظل يهاجمها متابعيها وبعض المبدعين مثل الإعلامى السعودي أحمد بن هشام المالكي: “أصالة نصري فنّانة مميزة فنياً، ولكنها لم تحترم الجمهور، ولم تحترم زملائها في اللجنة، بتدخينها الفيب على الملأ، حيث أنها من المفترض أن تكون قدوة أمام جمهورها ويبقى هذا التصرف مع نفسها بعيداً عن إزعاج الآخرين، للعلم الفيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر”.

وفى نفس الوقت دافعت المطربة أحلام عن أصالة نصري والتى قالت : ”اعذر مروري، تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهذا لن يقلل من قدرها أخويا، هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها، وإلا كانت دخنت على الهواء ومثل ما شفت وراء الكواليس، والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم، والكل يدخن؛ ما سوت شيء عظيم، ولها كل المحبة والتقدير، أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها".

وقالت  أصالة:" أعتذر عن تصرفي وما كان المفروض أشرب فيب قدام الناس.. بس كان وقت التصوير طويل وأخذت من صديقة موجودىة.. بكرر اعتذاري ورح كون أخرص على صورتي اللي كلنا سوا شكلناها". 

أصالة تدخن

 

وقبل عامين، نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة من أحدث جلسة تصوير أجرتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة وهى تدخن سيجارة بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت "جاكيت فرو" واعتمدت ميك أب بألوان ترابية تتناسب مع الإطلالة.

غادة عبد الرازق بالسيجارة

 

يسرا اللوزي 

في شهر يونيو 2021، شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها بصورة طريفة من احدث ظهور لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهرت يسرا اللوزي في الصورة بإطلالة كاجوال وهي تقوم بتقليد النجم محمد رمضان وطريقة التقاطه للصور حيث جلست على كرسي كبير وارتدت نظارة شمسية وأشارت بالرقم "1" ممسكة بالسيجارة وكتبت: "لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة".

يسرا اللوزي بالسيجارة

 

إيناس مكي 

في شهر نوفمبر 2020، نشرت الفنانة إيناس مكي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "انستجرام".

وظهرت إيناس مكي بإطلالة أنيقة وهي تدخن السجائر، وتركت شعرها الكيرلي الاشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.

إيناس مكي بالسيجارة

 

مريام فارس 

في شهر نوفمبر 2016، نشرت الفنانة مريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ميريام في الصورة بـ"السيجارة " وهي التقلعية التي ابتكرها عدد من الفنانين مؤخرًا.

مريام فارس بالسيجارة 

 

نيللي كريم 

في شهر نوفمبر 2015، خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة الذي أفرج عن صورة واحدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشارك في الإطلالة الستايلست سحر ومايسة عزب والمكياج لخبير التجميل علاء التونسي، وتصفيف الشعر سيد عبد الغني.

وأثارت الصورة جدلا عبر موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام" بسبب السيجارة التي تدخنها نيللي كريم، بالإضافة إلى مكان التصوير المليء بزجاجات الخمور.

نيللي كريم بالسيجارة

 

إليسا 

في شهر أغسطس 2014، نشرت المطربة اللبنانية اليسا صورة لها وهي تمسك بالسيجارة علي طريقة الممثلة الأسطورية وعارضة الازياء الانجليزية اودري هيبورن.

وانقسم محبو "إليسا" بين مرحب بالصورة، ورافض لظهور نجمتهم بالسيجارة، بينما اكتفي البعض بالخوف علي صحتها، ونصحها بالحفاظ علي صوتها الذي قد يتأثر اذا كانت تشرب السيجارة بصفة مستمرة. 

إليسا بالسيجارة
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