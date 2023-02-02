تقدم الشيف هالة طريقة عمل كعك الهيل والقرفة السويدي بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذٍ ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الهيل.





المقادير لعمل كعك الهيل والقرفة السويدي

3 أكواب طحين

1 كوب حليب دافيء

¾ كوب زبدة مذابة

¼ كوب سكر

2.25 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

¼ ملعقة صغيرة ملح

للحشوة : 3 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة

1 ملعقة صغيرة هيل بودرة

2.25 ملعقة كبيرة زبدة

لدهن الوجه: 1 بيضة مخفوقة مع القليل من الفانيليا

للتزيين: 2 ملعقة كبيرة سمسم

طريقة عمل كعك الهيل والقرفة السويدي

في العجانة نضع الحليب والزبدة والخميرة.

نحرك ونترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يتخمر.

ثم في وعاء آخر نخلط الطحين والسكر والهيل والملح جيداً ثم نضيفهم بالتدريج مع استمرار العجن فوق الخليط السابق حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق ومن ثم نغطيها ونتركها لمدة 1 ساعة ترتاح.

بعد مضي الوقت نفرد العجينة بالشوبك مع رش الطحين حتى لا تلصق، وندهن سطح العجينة بالزبدة ونرش عليها خليط السكر والقرفة والهيل ثم نطويها من الطرفين على بعضها ومن ثم نقطعها شرائح، ثم نلف كل شريحة ونبرمها على بعضها، ونصفها في صينية على ورق زبدة ونغطيهم ونتركها جانباً لمدة 30 دقيقة ليتضاعف الحجم.

بعدها ندهن الوجه بالبيضة المخفوقة ونرش السمسم، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونسكب في طبق التقديم وصحة وهنا.