طريقة عمل البرنجلز في البيت .. اكتشف سر الخلطة

طريقة عمل البرنجلز في البيت، يتلهف الكثير من الأشخاص على تناول البرنجلز فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف سر خلطة وطريقة عمل البرنجلز فى المنزل للشيف عظيمة حمدي .



مكونات البرنجلز



بطاطس واحدة مسلوقة

ملعقتين كبيرة ماء

كوب نشا أو كوب و ربع

ثلث كوب دقيق أبيض جميع الاستعمالات

ملعقة صغيرة ملح



طريقة عمل البرنجلز



نقوم بهرس البطاطس جيداً بواسطة الشوكة

بعدها نضيف حوالي ملعقتين من الماء , ثم نقوم بطحنها بواسطة الخلاط حتى تصبح على

شكل معجون ناعم بدون أي تكتلات

بعدها نضيف النشا والدقيق والملح على البطاطس

بعدها نخلط الكل بالملعقة حتى يتجانس الجميع, ومن ثم نستخدم اليد لجمع العجين

.يجب أن نحصل على عجينة طرية حتى يسهل علينا فردها بواسطة المدالك

بعد مرور ربع ساعة على ارتياح العجين , نقوم ببسطها بواسطة المدالك بعد أن نقوم برش

السطح بنشا حتى لا يلتصق العجين, ونقوم بفردها على سمك الورقة , نأخذ شوكة ونقوم بثقب

. العجين , بعدها نأخذ شكل بيضاوي ونقوم بتقطيع العجين بواسطته

.نقوم بتسخين الزيت على درجة متوسطة, بعدها نقوم بقليها في الزيت حتى تتحمر