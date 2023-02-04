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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل ينتشر الجذام عن طريق اللمس.. وما هي أعراض المرض؟

هل ينتشر الجذام عن
هل ينتشر الجذام عن طريق اللمس؟

 الجذام ليس معديا في المجتمع كمرض ولا ينصح الأشخاص بالابتعاد عن لمس مرضى الجذام وإبعادهم عن المجتمع ولكن ، هل ينتشر مرض ذوبان الجلد وتيبس اليدين والقدمين حقًا عن طريق اللمس؟  

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هل ينتشر الجذام عن طريق اللمس؟
 


وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور أكريتي جوبتا ، لا يحدث الجذام بمجرد لمس جلد المريض في الواقع ، لا تنتشر بكتيريا الجذام عن طريق التلامس العرضي أو الوجيز للجلد ، مثل: المصافحة أو المعانقة ، أو الجلوس بجوار بعضهما البعض في الحافلة.

يُعتقد أن الجذام ينتقل من خلال قطرات من الأنف والفم أثناء الاتصال المطول مع الأفراد المصابين . الآن هو مرض قابل للشفاء تمامًا في معظم الحالات وفقا لما نشره موقع webmd.

كيف ينتشر مرض الجذام؟
 

ينتج الجذام عن نوع من البكتيريا بطيئة النمو تسمى المتفطرة الجذامية (M. leprae) . ليس من الواضح بالضبط كيف ينتشر مرض الجذام وأوضح الدكتور أكريتي جوبتا أنه عندما يسعل شخص مصاب بالجذام أو يعطس ، فإنه يمكن أن ينشر قطرات تحتوي على بكتيريا المتفطرة الجذامية.

يعد الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب ضروريًا لنقل مرض الجذام لا ينتشر عن طريق الاتصال العارض مع شخص مصاب، مثل المصافحة أو العناق أو الجلوس بجانبهم أثناء تناول وجبة أو في حافلة أو على طاولة.

 
أعراض مرض الجذام


بقع متغيرة اللون من الجلد ، عادة ما تكون مسطحة ، والتي قد تكون خدر وتبدو متغيرة اللون
نمو الجلد (عقدة)
جلد سميك أو صلب أو جاف
بثور غير مؤلمة على باطن القدمين
انتفاخ أو نتوء غير مؤلم على الوجه أو الأذنين
فقدان الحواجب أو الرموش
خدر في المناطق المصابة من الجلد
ضعف أو شلل العضلات (خاصة في اليدين والقدمين)
تضخم الأوردة (خاصة حول المرفقين والركبتين وفي جانبي العنق)
مشاكل في العين ، والتي يمكن أن تؤدي إلى العمى (عندما تتأثر أعصاب الوجه)


هل يمكن استئصال الجذام تمامًا ؟
 

يمكن علاج الجذام. وفقًا لبعض البيانات الموجودة على الإنترنت ، تم علاج 16 مليون شخص مصاب بالجذام في العقدين الماضيين. يعتمد العلاج على نوع الجذام الذي تعاني منه. تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

يوصي الأطباء بالعلاج طويل الأمد ، عادة من 6 أشهر إلى سنة. إذا كنت مصابًا بالجذام الشديد ، فقد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية لفترة أطول من الوقت.

ماذا لو ترك الجذام دون علاج ؟


إذا تُرك الجذام دون علاج ، فقد يتسبب في تلف دائم للجلد والأعصاب واليدين والقدمين والعينين. مثل-

العمى أو الجلوكوما
التهاب القزحية
تساقط الشعر
العقم
تشوه الوجه (بما في ذلك التورم الدائم والنتوءات والكتل)
ضعف الانتصاب والعقم عند الرجال
فشل كلوي
ضعف العضلات ، مما يجعل اليدين تشبه المخلب أو عدم القدرة على ثني الساقين
ضرر دائم في داخل أنفك
ضرر دائم للأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي ، بما في ذلك تلك الموجودة في الذراعين والساقين .

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