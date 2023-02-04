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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري؟

كيف تقلل من خطر الإصابة
كيف تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري؟

إذا كان أحد الوالدين مصابًا بمرض السكري ، فقد يزداد خطر الإصابة به، كما أن وجود مرض السكري في الأشقاء يزيد من مخاطر الإصابة ومع ذلك، ليس من الضروري حتى إذا كان كل من الأم والأب أو أحدهما مصابًا بمرض السكري، فستصاب به أيضًا.

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طرق السيطرة على مرض السكري

وفقا لما نشره موقع هيلثي، إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري ، فمن المهم اتباع أسلوب حياة صحي منذ الطفولة ادمج نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على كمية كافية من البروتين والدهون الجيدة والكربوهيدرات المعقدة في نمط حياتك.


كيف تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري؟

لهذا ، من الضروري ممارسة الرياضة بانتظام السيطرة على السمنة لتجنب مرض السكري. يمكن للشخص الذي يعاني من زيادة الوزن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق فقدان الوزن.


كيف يتم التعرف على مرض السكري؟

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بداء السكري ، فاستمر في فحص السكر من وقت لآخر، من خلال القيام بذلك ، يمكن التعرف بسهولة على مرض السكري ومرض السكري، إن السيطرة على مرض السكري بعد التشخيص سيحميك من مشاكل القلب والكلى والأعصاب والعين على المدى الطويل.

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