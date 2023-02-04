السكر والدم الأبرز.. ما هو المرض الذي يرثه الأبناء من الوالدين؟

ما هو الاضطراب الجيني: مثلما تأتي صفات الوالدين أو عاداتهم الحميدة كميراث عند الأبناء ، بنفس الطريقة التي تظهر بها عيوبهم أيضًا في الأطفال والسبب في ذلك هو جينات الوالدين المسؤولة عن خلق الصفات والعيوب في النسل يمكن أن يكون هذا العيب عقليًا أو جسديًا.

ففى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن معلومات حول أمراض الآباء التي تصيب أطفالهم.

س 1: إذا كان الوالدين مصابين بمرض فهل ينتقل إلى الأبناء أيضًا؟



الدكتور جاغديش كاثوات ، استشاري طب الأعصاب وطبيب الأطفال: من الطبيعي أن تنتقل سمات الوالدين إلى الأطفال. غالبًا ما يُنظر إلى سبب ظهور الأمراض في سن مبكرة عند الأطفال على أنه وراثي. لأن جينات الوالدين تأتي في الأطفال وهذه الجينات تجعل الأطفال مثل والديهم. هذا هو السبب في أن الطفل يشبه والديه. على هذا النحو ، فإن أمراض الوالدين تنتقل إلى الأطفال.



س 2: ما هو المرض الذي يصيب الأبناء أكثر من الوالدين؟



خطر الإصابة بمعظم الأمراض المتعلقة بالدم مرتفع الثلاسيميا مرض ينتقل من الآباء إلى الأبناء بصرف النظر عن هذا ، الهيموفيليا مرض يرثه الأطفال من الوالدين. ليس هذا فقط ، فالسمنة مرض وراثي.

س 3: هل يمكن أن ينتقل مرض السكري من الوالدين إلى الطفل؟



يمكن أن ينتقل مرض السكري بسهولة من الوالدين إلى الطفل. إذا كانت الأم التي تلد الطفل تعاني من مرض السكري ، فمن الممكن أن يصاب الطفل أيضًا بمرض السكري. ليس هذا فحسب ، بل هناك أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض العقلية والأمراض الجلدية واضطرابات النوم.