الجو قلب .. تناول هذا المشروب قبل الخروج يحميك من نزلات البرد

مع تقلبات الطقس يحتاج الجميع لمعرفة أطعمة ومشروبات تساعد فى حمايتهم من نزلات البرد والأنفلونزا التى تسبب متاعب كثيرة وتكلفة كبيرة فى العلاج.

وفقا لما جاء فى موقع “ cedarspringswater” نعرض لكم طريقة عمل وصفة شاي الزنجبيل والكركم للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.



تحتوي وصفة الزنجبيل والكركم على مكونات قوية في علاج الأمراض والوقاية منها وعند دمجهما معا يتحول لمشروب خارق فى الوقاية من الأمراض بصفة عامة وليس نزلات البرد والأنفلونزا فقط.

وتم استخدام كل من الزنجبيل والكركم كدواء طبيعي لعصور طويلة فى الطب التقليدي لشعوب عديدة فهو يمتلك القدرة على تقليل الالتهاب والألام المختلفة وتقوية المناعة بجانب الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.

كركم وزنجبيل

يمكن شراء مشروب الزنجبيل والكركم معبأ مسبقًا في المتاجر ويمكن صنعه في المنزل وتناول قبل الخروج من المنزل للوقاية من نزلات البرد الحادة فى ظل تقلبات الطقس.

وإليكم طريقة عمل وصفة تقوية المناعة بالزنجبيل والكركم: اخلطي مسحوق الكركم مع الزنجبيل المبشور وبعض الليمون في كوب ساخن من ماء نقي يمكن إضافة القرفة حسب الرغبة مع التحلية بالعسل لتحمى نفسك من نزلات البرد.