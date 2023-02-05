عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مناشدتها بمراجعة ملف المتحدثين.. مدبولي ردا على قصواء: تكليفات مشددة لجميع الوزارات

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا للرد علي برنامج "في المساء مع قصواء" بخصوص ملف المتحدثين الإعلاميين للوزارات والجهات الحكومية.

txt

قصواء الخلالي: الرئيس السيسي يقوم بنفسه بالحديث وتوصيل المعلومات للمواطنين| فيديو

txt

قصواء الخلالي ناعية الدكتور شريف إسماعيل: أدار ملفات عديدة بحنكة بظروف دقيقة

وأضافت "قصواء الخلالي" خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن بيان مجلس الوزراء تضمن إصدار توجيهات مكثفة من رئيس الوزراء والعاملين في ملف المتحدثين في مكتبه، ومن كل المعنيين بإدارة هذا الملف والذين يعملون بتوجيهات رئيس الوزراء للزملاء المتحدثين في الوزارات المختلفة بتكثيف الدور الفترة المقبلة بأن يكون هناك المزيد من العمل.

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف وسرعة الاستجابة والتقدير، قائلة إن ملف الإعلام الحكومي هو ملف هام لأنه يعبر عن الواقع الحقيقي للدولة والعمل الحقيقي على الأرض.

 

مجلس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة لاتحاد الكرة.. كواليس رحيل الحضري عن تدريب حراس المنتخب الأولمبي

بيان عاجل من أمريكا بعد الهجوم الإلكتروني العالمي

دعاء بعد العشاء ليلة نصف رجب.. هذه الصيغة لا ترد فهل تعرفها؟

صنع في مصر.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء حول صناعة التليفون المحمول

سعر بي ام دبليو 420 موديل 2023 في مصر .. صور

منافسة عسكرية خطيرة.. المنطاد الصيني ينذر بحرب باردة بين واشنطن وبكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

بعد ظهورها الجريء برفقة خطيبها.. 5 صورعرضت نادين نجيم للانتقادات

من غير أجهزة .. طرق منزلية طبيعية لتقشير الوجه في دقائق

فأر يوقظ رجلا نائما داخل عربة مترو في أمريكا.. شاهد

فيديو

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ