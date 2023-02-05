بعد مناشدتها بمراجعة ملف المتحدثين.. مدبولي ردا على قصواء: تكليفات مشددة لجميع الوزارات

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا للرد علي برنامج "في المساء مع قصواء" بخصوص ملف المتحدثين الإعلاميين للوزارات والجهات الحكومية.

وأضافت "قصواء الخلالي" خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن بيان مجلس الوزراء تضمن إصدار توجيهات مكثفة من رئيس الوزراء والعاملين في ملف المتحدثين في مكتبه، ومن كل المعنيين بإدارة هذا الملف والذين يعملون بتوجيهات رئيس الوزراء للزملاء المتحدثين في الوزارات المختلفة بتكثيف الدور الفترة المقبلة بأن يكون هناك المزيد من العمل.

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف وسرعة الاستجابة والتقدير، قائلة إن ملف الإعلام الحكومي هو ملف هام لأنه يعبر عن الواقع الحقيقي للدولة والعمل الحقيقي على الأرض.