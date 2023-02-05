قصواء الخلالي ناعية الدكتور شريف إسماعيل: أدار ملفات عديدة بحنكة بظروف دقيقة

نعت الإعلامية قصواء الخلالي، الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس السبت، قائلة إن جنازة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل اليوم كانت مهيبة، وكانت بها الكثير من التفاصيل الإنسانية من تقدير واحترام، وكانت بها الكثير من الحزن والأسى.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن كل من عمل مع المهندس شريف إسماعيل يعلم هذا الكم من الإنسانية والاحترام والخلق الطيب الذي كان يحظى به هذا الرجل، ويعلم هذا الكم من التفاني لخدمة مصر والوطن في ظروف صعبة وكانت عصيبة.

وأشارت إلى أن المهندس شريف إسماعيل كان رئيس وزراء مصر السابق، وكان لديه هذه القدرة والحنكة على إدارة الكثير من الملفات في ظروف دقيقة، وكان واحدا من أفضل من أؤتمن على هذه الأمانة، وهي أمانة رئاسة وزراء مصر في ظروف صعبة.

وأوضحت أن الجميع يترحم على المهندس شريف إسماعيل وتدعوه بالرحمة، متابعة: "خلق الإنسان وتقدير الإنسان للآخرين، وأخلاقياته في العمل وحرصه أنه يؤدي الأمانة بأفضل ما يستطيع والمسؤولية الكبيرة التي كان يتحملها الإنسان في مرحلة ما تظهر بعد ذلك في التقدير والاحترام والدعاء له بالرحمة".

وواصلت: "نعزي أنفسنا والمصريين وكل من تعامل مع هذا الرجل، ونعزي أسرة المهندس شريف إسماعيل، مصر ولادة ولكن الفقد كبير، ومن الأطر المهمة للدولة هو تقدير كل من يعمل على خدمة هذا الوطن".