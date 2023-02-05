عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء يصدر بيانا عن ملف المتحدثين باسم الوزارات

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر بيانا رسميا ردا على برنامج «في المساء مع قصواء» بخصوص ملف المتحدثين باسم الوزارات، مشيرة إلى أن هذا البيان تضمن كل التقدير والاحترام للإعلام.

txt

قصواء الخلالي ناعية الدكتور شريف إسماعيل: أدار ملفات عديدة بحنكة بظروف دقيقة

txt

قصواء الخلالي: الرئيس السيسي يقوم بنفسه بالحديث وتوصيل المعلومات للمواطنين| فيديو

وأضافت "قصواء"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن بيان مجلس الوزراء تضمن إصدار توجيهات مكثفة من رئيس الوزراء والعاملين في ملف المتحدثين في مكتبه، ومن كل المعنيين بإدارة هذا الملف والذين يعملون بتوجيهات رئيس الوزراء للزملاء المتحدثين في الوزارات المختلفة بتكثيف الدور الفترة المقبلة بأن يكون هناك المزيد من العمل.

وأشارت إلى أن ما وراء هذا البيان تشير إلى إجراء تقييم للمتحدثين باسم المؤسسات والوزارات والهيئات التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف وسرعة الاستجابة والتقدير، قائلة إن ملف الإعلام الحكومي هام لأنه يعبر عن الواقع الحقيقي للدولة والعمل الحقيقي على الأرض.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء الإعلامية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بسبب هجوم إلكتروني كبير حول العالم

ترشيحاتنا

شعبة الذهب: أنصح الشباب المقبلين على الزواج بشراء الشبكة في الوقت الحالي

محدودة.. رئيس جامعة بني سويف: نسعى لإنهاء قوائم الإنتظار

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 3 ملايين زائر حتى يومه قبل الأخير

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد

معارك عنيفة.. بيان مقلق من زيلينسكي حول الوضع في أوكرانيا

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الافراج عنها ..5 صور لـ مودة الادهم وضعتها فى مأزق

بحضور الزعيم ..صور نادرة من فرح أحمد زكي وهالة فؤاد

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

فيديو

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ