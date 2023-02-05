مجلس الوزراء يصدر بيانا عن ملف المتحدثين باسم الوزارات

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر بيانا رسميا ردا على برنامج «في المساء مع قصواء» بخصوص ملف المتحدثين باسم الوزارات، مشيرة إلى أن هذا البيان تضمن كل التقدير والاحترام للإعلام.

وأضافت "قصواء"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن بيان مجلس الوزراء تضمن إصدار توجيهات مكثفة من رئيس الوزراء والعاملين في ملف المتحدثين في مكتبه، ومن كل المعنيين بإدارة هذا الملف والذين يعملون بتوجيهات رئيس الوزراء للزملاء المتحدثين في الوزارات المختلفة بتكثيف الدور الفترة المقبلة بأن يكون هناك المزيد من العمل.

وأشارت إلى أن ما وراء هذا البيان تشير إلى إجراء تقييم للمتحدثين باسم المؤسسات والوزارات والهيئات التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف وسرعة الاستجابة والتقدير، قائلة إن ملف الإعلام الحكومي هام لأنه يعبر عن الواقع الحقيقي للدولة والعمل الحقيقي على الأرض.