“مكاسب مضمونة للفلاح”.. الزراعة توسع حملات التوعية بالمحاصيل الزيتية

نظم مركز الزراعات التعاقدية برنامجاً إرشادياً موسعاً بقرية (2) التابعة للمراقبة العامة لشباب الخريجين بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، ان البرنامج جاء بعنوان: "نشر الفكر التعاقدي لزراعة المحاصيل الزيتية الاستراتيجية لرفع مستوى معيشة المزارعين بالمحافظة"، وذلك بهدف تعزيز وعي المزارعين بأهمية المنظومة التعاقدية، ودورها المحوري في توفير أسواق مضمونة للمحاصيل بأسعار عادلة ومُعلنة مسبقاً، بما يضمن حماية الفلاح من المخاطر التسويقية، ويدعم خطة الدولة للحد من الفجوة الاستيرادية في الزيوت النباتية.

واضافت ان الفعالية، قد شهدت حضوراً بارزاً لعدد من الخبراء المعنيين وأعضاء الفريق، ومديري الإدارات، الجمعيات الزراعية، وكبار المزارعين بالمنطقة.

واوضحت رجب أنه تم خلالها استعراضاً شاملاً للمزايا والتسهيلات التي توفرها العقود الزراعية للمحاصيل الزيتية، كما تم فتح باب النقاش المباشر مع المزارعين للإجابة عن استفساراتهم حول آليات التعاقد، والتوريد، والدعم الفني المستمر الذي يلتزم المركز بتقديمه لضمان نجاح المنظومة.

الأمن الغذائي القومي

وأكدت رئيس مركز الزراعات التعاقدية، على تكاتف الجهود واستمرار هذه الجولات التوعوية لتعميم الفكر التعاقدي؛ تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الدخول، وتعزيز الأمن الغذائي القومي.