هذه الأوراق ستبقي في الذاكرة.. خليل البلوشي يوجّه رسالة مؤثرة بعد فوز الفراعنة

وجه خليل البلوشى المعلق العُمانى، رسالة مؤثرة، بعد تعليقه على مباراة منتخب مصر أمام نظيره نيوزيلندا فى كأس العالم، وفوز مصر التاريخي على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب البلوشي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى على فيسبوك :"هذه الأوراق ستبقى في الذاكرة ..

‏هذا المايك وهذه الأقلام سأحتفظ بها للأبد.. سأحكي في يوم من الأيام بأني كنت معلقا على أول انتصار تاريخي لمصر في كأس العالم".



ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة:

منتخب مصر: 4 نقاط

منتخب إيران: نقطتان

منتخب بلجيكا: نقطتان

منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة