الصحف العربية تحتفي بالفراعنة.. أول انتصار تاريخي لمصر في كأس العالم

حظي الفوز الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية، التي أبرزت الإنجاز التاريخي للفراعنة بعد تحقيق أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وسلطت الصحف والمواقع الرياضية في مختلف الدول العربية الضوء على عودة منتخب مصر في النتيجة بعد التأخر بهدف، قبل أن ينجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية منحته صدارة المجموعة السابعة وأبقت آماله قوية في التأهل إلى دور الـ32.

وفي السعودية، ركزت صحيفة الرياضية على الدور المؤثر الذي لعبه محمد صلاح في اللقاء، مؤكدة أن قائد منتخب مصر ساهم في قيادة الفريق نحو فوز تاريخي طال انتظاره، كما أشادت بالمستوى المميز الذي قدمه الحارس مصطفى شوبير، ودوره في الحفاظ على تقدم الفراعنة خلال فترات حاسمة من المباراة.

أما صحيفة الإمارات اليوم فاعتبرت أن منتخب مصر كتب صفحة جديدة في سجلاته المونديالية، بعدما نجح في تحويل تأخره المبكر إلى انتصار مستحق، ووصفت ما حدث بأنه واحدة من أبرز اللحظات في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

وفي المغرب، أبرز موقع البطولة قدرة منتخب مصر على العودة في النتيجة وتحقيق الفوز رغم البداية الصعبة، مشيرًا إلى أن الفراعنة أظهروا شخصية قوية ساعدتهم على حصد ثلاث نقاط ثمينة.

من جانبها، وصفت صحيفة السياسة الكويتية الانتصار بأنه لحظة تاريخية للكرة المصرية، مؤكدة أن منتخب مصر نجح أخيرًا في كسر عقدة الانتصارات في كأس العالم بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وتصدر إنجاز الفراعنة عناوين الصحف العربية، التي اعتبرت أن الفوز على نيوزيلندا لا يمثل مجرد ثلاث نقاط، بل خطوة تاريخية أعادت منتخب مصر إلى دائرة المنافسة على التأهل، ومنحته دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة