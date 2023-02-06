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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 علاجات سريعة يمكنك بها التغلب على قرحة المعدة

تشنجات المعدة
تشنجات المعدة

تعد قرحة المعدة هي قرحة مؤلمة تبطن المعدة وعلى الرغم من عدم وجود دليل ملموس على أن ضغوط الحياة الحديثة أو اتباع نظام غذائي ثابت للوجبات السريعة يسبب تقرحات في المعدة والأمعاء الدقيقة 

وقد  أظهرت دراسة حديثة  أن الكركم والعلاجات الصينية التقليدية قد تكون فعالة في علاج القرحة ، خاصة تلك الناتجة عن التهاب القولون التقرحي 

يمكن أن يشمل ذلك التعب ، وفقر الدم ، وتشنجات المعدة ، والإسهال ، وفقدان الوزن ، ونزيف المستقيم والألم ، وفقدان الشهية ، والغثيان. ومن الممكن أيضًا أن يمنع هذا الالتهاب الجسم من امتصاص بعض العناصر الغذائية ، مما يؤدي إلى سوء التغذية ، والذي يمكن علاجه بالأدوية المضادة للالتهابات. 

علاج قرحة المعدة

 

1-عصير الملفوف: 

 عصير الملفوف الطازج هو أحد أقدم العلاجات المنزلية وأكثرها فعالية لقرحة المعدة! الملفوف غني بفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع عدوى الملوية البوابية. حتى أن بعض الدراسات وجدت أن تناول عصير الملفوف الطازج يوميًا يشفي القرحة بشكل أكثر فاعلية من العلاجات التقليدية!

تشنجات المعدة


2-العسل: 

العسل  مضاد للالتهابات وغني بمضادات الأكسدة ، قد يساعد أيضًا في تسريع التئام القرحة ومنع تكون القرحة عن طريق تقليل مستويات بكتيريا الملوية البوابية.
 

3-الصبار: 

اقترحت الدراسات الأولية على الحيوانات أن تناول الصبار له آثار شفاء للقرحة مماثلة للأدوية المضادة للقرحة وقد يقلل من حمض المعدة لتقليل الألم والتهيج.


4-البروبيوتيك والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: 

قد تساعد إضافة المزيد من البكتيريا إلى أمعائك في التحكم ومنع قرحة المعدة و على موازنة ميكروبيوتا الأمعاء ،وتشجيع تكوين المزيد من الأوعية الدموية للمساعدة في التئام القرحة.

يمكنك تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي وفول الصويا المخمر ومخلل الملفوف.

 

التهاب القولون التهاب القولون التقرحي فقدان الوزن نزيف المستقيم فيتامين C

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