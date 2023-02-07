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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش حتصدق.. ماذا يحدث في الدماغ عند وقوع الزلزال؟

صدى البلد

أثار نفسية وجسدية وآلاف الضحايا تركتها  الهزات الأرضية العنيفة التي تعرض لها  أهل سوريا ولبنان وتركيا بجانب بعض الأحداث المرعبة ولكن في ظل تلك  الأحداث يتساءل  البعض ماذا في الدماغ عند وقوع الزلزال؟ 

وفقا لموقع هيلث ارتبطت الزلازل الكبرى السابقة بزيادة انتشار الأمراض النفسية مثل اضطرابات القلق  واضطرابات المزاج  واضطرابات النوم بجانب اضطراب ما بعد الصدمة  بالإضافة إلى بعض الشكاوى من الشعور ببعض الدوخة.

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وأضاف تقرير نشره الموقع أن التأثير الأكبر للزلازل يعد تأثير نفسي  على المخ مع بعض  مشاعر خوف وهلع لدى بعض الناس وقد يصل الأمر إلى احتياج  للعلاج النفسي خاصة لمن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة  بعد فقدان  الممتلكات أو الأرواح  وقد يصل الأمر إلى حد الذعر والخوف.

وتعد من الآثار النفسية الآخرى للزلزال شعور البعض ببعض هزات غير حقيقية وغير موجودة أما عن الآثار الجسدية   فقد يسبب الزلزال زيادة الشعور بالدوار وخلل التوازن لدى الأفراد المعرضين للهزات الارتدادية المتكررة مقابل أولئك الذين نادرًا ما تعرضوا و قد يصاب البعض بذلك أكثر خاصة ممن يعانون من  اضطراب الأذن الداخلية 

وتعد أحد التفسيرات المحتملة لتفشي الدوخة بعد الزلازل الكبيرة هو أن الإجهاد النفسي تسبب في اضطراب التوازن. ومع ذلك ، لا تزال هناك فرضية معقولة مفادها أن اضطراب التوازن نتج عن التعرض المتكرر للهزات الارتدادية .

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