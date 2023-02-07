زلزال يضرب لبنان وبيان عاجل من السفارة البريطانية في بيروت

أفادت صحيفة الديار اللبنانية بوقوع هزة ارتدادية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية منذ قليل.



وفي سياق متصل؛ افادت مصادر لبنانية للصحيفة ذاتها أن بعض المنازل في بلدة القرقف العكارية اصابها التصدع كما أصيبت ابنية في محيط المنية وببنين والعبدة وبلدات ساحلية.

فيما ذكرت المصادر أن ممتلكات البعض اصابتها الأضرار المادية جراء قوة الهزة، إلى درجة تصدع أساسات أبنية باتت مهددة بالانهيار.

ودعت هيئات أهلية ومنها هيئة الاغاثة العليا إلى إجراء إحصاء شامل للابنية المتضررة والتي أصيبت في اساساتها وباتت مهددة بالسقوط، ودراسة واقع الابنية ومدى مطابقتها للسلامة العامة..

وكشفت مصادر أن عكار اصيبت بفقدان احد ابنائها بزلزال تركيا هو الدكتور وسام الاسعد وابنته ندوة من ابناء وادي خالد.



كما حذرت السفارة البريطانية في بيروت مواطنيها الراغبين بزيارة لبنان من أن احتمال حصول هزات ارتدادية نتيجة زلزال تركيا لا يزال قائم،

وقالت السفارة البريطانية في بيان لها : ضرب زلزال كبير (7.8) منطقة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا اليوم في 6 فبراير 2023 حيث شعر بزلزال آخر (7.5) في وقت لاحق خلال اليوم حيث تم الإبلاغ عن عدة ارتدادات قوية في لبنان ناتجة عنه، ومن المتوقع ان تستمر هذه الهزّات الارتدادية في وقت لاحق.

