عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب لبنان وبيان عاجل من السفارة البريطانية في بيروت

لبنان - علم
لبنان - علم

 

أفادت صحيفة الديار اللبنانية بوقوع هزة ارتدادية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية منذ قليل.


وفي سياق متصل؛ افادت مصادر لبنانية للصحيفة ذاتها  أن بعض المنازل في بلدة القرقف العكارية اصابها التصدع كما أصيبت ابنية في محيط المنية وببنين والعبدة وبلدات ساحلية.

فيما ذكرت المصادر  أن ممتلكات البعض اصابتها الأضرار المادية جراء قوة الهزة، إلى درجة تصدع أساسات أبنية باتت مهددة بالانهيار.

ودعت هيئات أهلية ومنها  هيئة الاغاثة العليا إلى إجراء إحصاء شامل للابنية المتضررة والتي أصيبت في اساساتها وباتت مهددة بالسقوط، ودراسة واقع الابنية ومدى مطابقتها للسلامة العامة..

وكشفت مصادر أن عكار اصيبت بفقدان احد ابنائها بزلزال تركيا هو الدكتور وسام الاسعد وابنته ندوة من ابناء وادي خالد.


كما حذرت السفارة البريطانية في بيروت مواطنيها الراغبين بزيارة لبنان من أن احتمال حصول هزات ارتدادية نتيجة زلزال تركيا لا يزال قائم،

وقالت السفارة البريطانية في بيان لها : ضرب زلزال كبير (7.8) منطقة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا اليوم في 6 فبراير  2023 حيث شعر بزلزال آخر (7.5) في وقت لاحق خلال اليوم حيث تم الإبلاغ عن عدة ارتدادات قوية في لبنان ناتجة عنه، ومن المتوقع ان تستمر هذه الهزّات الارتدادية في وقت لاحق.
 

تحرك عاجل من أستراليا ونيوزيلندا بشأن زلزال تركيا وسوريا المدمر

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

لبنان زلزال السفارة البريطانية هزات ارتدادية زلزال تركيا هيئة الإغاثة زلزال تركيا وسوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

زلزال سوريا.. ارتفاع حصيلة الكارثة إلى 1448 إصابة و 769 وفاة

زلزال جديد بقوة 5.6 ريختر يضرب وسط تركيا

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يواجه فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية .. الليلة

السفارة السعودية في أمريكا تحذر رعاياها من الاستجابة لاتصالات احتيالية تنتحل صفتها

بالأسبقية| بدء الحجز الإلكترونى لشقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

300 ألف جنيه| محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي

ساقطين السنة كلها .. هكذا عاقبت مديريات التعليم “الغشاشين” في الترم الأول

روسيا: جنودنا يواصلون إزالة آثار زلزال سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر زجاجة النبيذ.. القصة الكاملة للاتهامات المتبادلة بين علا غانم وزوجها باستخدام البلطجية

مش هتصدق.. ماذا يحدث في الدماغ عند وقوع الزلزال؟

تصرف غريب من كلب في الشارع قبل بدء زلزال تركيا

ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان لامع شفاف | شاهد

فيديو

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ