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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من أستراليا ونيوزيلندا بشأن زلزال تركيا وسوريا المدمر

زلزال تركيا وسوريا
زلزال تركيا وسوريا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، ونظيره النيوزيلندي، كريس هيبكينز، عن تقديم 11 مليون دولار كمساعدات لتركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وتعهد الزعيمان بتقديم ما مجموعه 11.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، قال ألبانيز إن البلاد ستقدم مساعدات إنسانية أولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من خلال الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالات الإنسانية.

وأضاف أن "مساعدة أستراليا ستستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وفي الوقت نفسه، قال هيبكنز، الذي يقوم بأول زيارة دولة له إلى أستراليا، إن "ويلينجتون ستساهم بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي"، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانا ماهوتا، في بيان لها، إن "المساهمة الإنسانية ستدعم فرقا من الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر العربي السوري لإيصال مواد الإغاثة الأساسية مثل الإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات، وتقديم المساعدة الطبية المنقذة للحياة والدعم النفسي".

وأفادت شبكة سي إن إن بأن أكثر من 5000 شخص لقوا مصرعهم وأصيب الآلاف بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 2921 حتى صباح الثلاثاء، وفقًا ليونس سيزر ، رئيس خدمات الكوارث في تركيا.

وقال سيزر في مؤتمر صحفي في أنقرة إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 15834 إصابة.

وقال سيزر إنه سيقدم تحديثا أكثر شمولاً في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (10 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وفي سوريا، تم الإبلاغ عن 1451 حالة وفاة و 3531 إصابة من قبل المسؤولين.

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انهارت آلاف المباني في كلا البلدين، وتشعر وكالات الإغاثة بقلق خاص بشأن شمال غرب سوريا، حيث كان أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة منذ أكثر من 100 عام، ووقع على بعد 23 كيلومترًا (14.2 ميلًا) شرق نورداجي في مقاطعة غازي عنتاب التركية ، على عمق 24.1 كيلومترًا (14.9 ميلًا).

وحدث ما لا يقل عن 100 هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.0 أو أكثر منذ أن ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة جنوب تركيا صباح الاثنين بالتوقيت المحلي ، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي. ومع امتداد الوقت من الزلزال الأصلي، يميل تواتر وحجم توابع الزلزال إلى الانخفاض.

ومع ذلك، لا يزال من المحتمل حدوث توابع تزيد عن 5.0 إلى 6.0 وما يزيد عن ذلك، مما يؤدي إلى مخاطر حدوث أضرار إضافية للهياكل التي تعرضت للخطر من الزلزال الأصلي. وهذا يجلب تهديدًا مستمرا لفرق الإنقاذ والناجين.

وتمتد الهزات الارتدادية لأكثر من 300 كيلومتر (186 ميلاً) على طول منطقة الصدع التي اندلعت في جنوب تركيا، وتتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وتمتد من الحدود مع سوريا عبر محافظة ملاطية.

وكان ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا - معظمهم من النساء والأطفال - بالفعل في "حاجة ماسة" للمساعدات الإنسانية قبل الكارثة، وفقًا للأمم المتحدة، وسط شتاء قارس وتفشي وباء الكوليرا.

واستقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري في السنوات الأخيرة، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، كثير منهم في أماكن دمرها الزلزال الآن، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

 

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