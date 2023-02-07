ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر أمس إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا.

وقالت تركيا أن 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.

ضرب زلزال ثان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا.

وجاء ذلك في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب المنطقة في وقت سابق يوم الاثنين.

لقي نحو 5000 ألف شخص مصرعهم في تركيا وشمال سوريا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى على جانبي الحدود.

تركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الصباح الباكر على بعد حوالي 20 ميلاً من غازي عنتاب ، وهي مدينة رئيسية وعاصمة إقليمية في تركيا.

كان الزلزال الأول أكبر كارثة تشهدها تركيا منذ عام 1939 ، وفقًا لما ذكره الرئيس رجب طيب أردوغان.