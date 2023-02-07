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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوضى وتمرد عقب الزلزال.. هروب 20 سجينا من أعضاء داعش في سوريا

هروب 20 سجينا من
هروب 20 سجينا من اعضاء تنظيم داعش في سوريا

قال مصدر في السجن لوكالة فرانس برس إن سجناء تمردوا في سجن بشمال غرب سوريا أمس الاثنين في أعقاب زلزال مميت ، وفر 20 سجينًا على الأقل من السجن الذي كان أغلبه أعضاء في تنظيم داعش.

وذكر المصدر أن سجن الشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية يضم نحو ألفي نزيل بينهم نحو 1300 يشتبه في كونهم من مقاتلي داعش.

ويضم السجن أيضًا مقاتلين من القوات التي يقودها الأكراد.

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه الفصائل الموالية لتركيا 'بعد الزلزال تضرر راجو وبدأ السجناء في التمرد وسيطروا على أجزاء من السجن.

وفر نحو 20 سجينا .. يعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم داعش ».

وأضاف المصدر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة تسبب في أضرار للسجن وتصدع الجدران والأبواب.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه لا يمكنه التحقق مما إذا كان السجناء قد فروا لكنه أكد وجود تمرد.

قالت الحكومة وعمال الإنقاذ إن 1444 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الاثنين في أنحاء سوريا بعد الزلزال المدمر الذي كان مركزه في جنوب غرب تركيا.

في الأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب البلاد ، قُتل ما لا يقل عن 733 شخصًا وأصيب أكثر من 2100 ، وفقًا لمجموعة الخوذ البيضاء للإنقاذ.

وتأتي حادثة راجو في أعقاب هجوم لتنظيم داعش في ديسمبر على مجمع أمني في عاصمتهم السورية السابقة بحكم الأمر الواقع في الرقة ، بهدف تحرير زملائهم الجهاديين من سجن هناك.

قُتل ستة من أفراد قوات الأمن التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة في الهجوم الفاشل.

بدأ الصراع في سوريا في عام 2011 بقمع وحشي للاحتجاجات السلمية وتصاعد لجذب القوى الأجنبية والجهاديين العالميين.

قُتل ما يقرب من نصف مليون شخص ، وأجبر الصراع حوالي نصف سكان البلاد قبل الحرب على ترك منازلهم ، ولجأ الكثيرون إلى تركيا.

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