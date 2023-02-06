نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

علق الإعلامي اللبناني نيشان، علي الزلزال الذي ضرب جانب كبير من لبنان وعدة بلاد اخري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نيشان في تويتة له: “هزة أرضية في لبنان الآن”.

وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع تويتة نيشان، وجاءت التعليقات كالاتي: “رعب - زلزال جامد - ربنا يستر”.

يذكر أنه نفى الإعلامي اللبناني نيشان ما تردد حول دخول سلطان الطرب جورج وسوف المستشفى عقب وفاة نجله وديع، قائلا إنها أقاويل عارية من الصحة وما نشر بالمواقع الإخبارية والسوشيال ميديا خبر ملفق.

وأكد نيشان في مداخله تلفزيونية مع الإعلامية ريهام سعيد عبر برنامجها "صبايا الشمس" عن الحالة الصحية لأبو وديع، مؤكدا أنها جيدة لكنه متأثر جدا بالفاجعة.

وكشف نيشان عن ظروف وفاة وديع عقب مضاعفات لعملية جراحية بالأمعاء بعد شعوره بآلام حادة بالبطن وأنه بعد تماثله للشفاء حدث له نزيف وتوقف بالقلب مرتين ثم حدثت الوفاة.