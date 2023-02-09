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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. فيضان رهيب يضرب جزيرة صقلية بـ إيطاليا

فيضان يضرب جزيرة
فيضان يضرب جزيرة صقلية

ظهر اليوم في مقاطع فيديو أحدث الكوارث بمنطقة سكاليتا زانكليا التابعة لميسينا في جزيرة صقلية الإيطالية، حيث غمرت المياة شوارع المنطقة وسببت خسائر مادية كبيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، المنتشرة على المواقع الاجتماعية "تويتر"، الفيضانات القوية وهي تجتاح الأزقة الضيقة ومنازل السكان في سكاليتا زانكليا.

وعبر سكان المنطقة عن غضبهم من المسؤولين، قائلين إن البنية التحتية في سكاليتا زانكليا ليست مستعدة لهذا النوع من الفيضانات. 

دمر الفيضان القادم من مالطا مقاطعة ميسينا يعود الطقس السيئ ليخيف ميسينا ، خاصة في سكاليتا زانكليا ، حيث اجتاحت الفيضانات الشديدة شوارع  البلاد ، ولا تزال الأضرار التي خلفها الفيضان الرهيب في عام 2009 موجودة، والآن عادت المياه لتغزو شوارع ومنازل المواطنين الذين وجهوا أصابع الاتهام على الفور إلى المؤسسات الحكومية.

وتسببت الفيضان في سقوط 37 قتيلا و 95 جريحا و 6 في عداد المفقودين فضلا عن أكثر من 1000.

كما أعلنت الحماية المدنية في المنطقة، استمرار الإنذار الأحمر ساري المفعول في صقلية حتى منتصف ليل غد الجمعة 10 فبراير.

 

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