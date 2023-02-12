حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود.. صورة بدون حجاب تثير الجدل

أثارت الفنانة حلا شيحة العديد من التكهنات حول انفصالها عز الداعية معز مسعود بعد ظهورها بدون حجاب.

وتكهن رواد السوشيال ميديا بطلاق حلا شيحة بعدما ظهرت الأخيرة في أكثر من مكان بمفردها .



حلا شيحة بدون حجاب:

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تظهور فيه بدون حجاب مع أبنائها ووالدها.

ويأتى ظهور حلا شيحة بدون حجاب بطريقة غير معهودة، حيث كانت فى منزلها وتقوم بتصوير أبنائها، وظهرت فى صور حيث عكست المرآة صورة لها بدون الحجاب.

وتلقت حلا شيحة العديد من التعليقات عبر الفيديو، حيث أعرب الكثير من متابعيها عن سعادتهم بأبنائها ومدى التشابه الكبير بينهم.

شاركت حلا شيحة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وذكرت خلالها دعاء شهر رجب: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعده علي أحبتنا بالخير واليمن والبركات".

وعلقت حلا: "شهر رجب أحب الشهور لـ قلبي بعد رمضان".