عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود.. صورة بدون حجاب تثير الجدل

حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود

أثارت الفنانة حلا شيحة العديد من التكهنات حول انفصالها عز الداعية معز مسعود بعد ظهورها بدون حجاب.

وتكهن رواد السوشيال ميديا بطلاق حلا شيحة بعدما ظهرت الأخيرة في أكثر من مكان بمفردها .
 

txt

اتسرق منه 12 مليون جنيه.. محمد فؤاد يتعرض لعملية نصب| تفاصيل

txt

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

حلا شيحة بدون حجاب:

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تظهور فيه بدون حجاب مع أبنائها ووالدها.

ويأتى ظهور حلا شيحة بدون حجاب بطريقة غير معهودة، حيث كانت فى منزلها وتقوم بتصوير أبنائها، وظهرت فى صور حيث عكست المرآة صورة لها بدون الحجاب.

وتلقت حلا شيحة العديد من التعليقات عبر الفيديو، حيث أعرب الكثير من متابعيها عن سعادتهم بأبنائها ومدى التشابه الكبير بينهم.

شاركت حلا شيحة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وذكرت خلالها دعاء شهر رجب: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعده علي أحبتنا بالخير واليمن والبركات".

وعلقت حلا: "شهر رجب أحب الشهور لـ قلبي بعد رمضان".

حلا شيحة معز مسعود طلاق حلا شيحة ومعز مسعود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

موضوعات متعلقة

اتسرق منه 12 مليون جنيه.. محمد فؤاد يتعرض لعملية نصب| تفاصيل

تعد لفظي ومشاجرة حامية في نقابة الموسيقيين.. والشرطة تتدخل | تفاصيل

البسي هدومك قبل ما تتبرعي لضحايا زلزال سوريا.. هجوم ناري ضد ميريام فارس

فستان بدون بطانة وصورة إباحية.. أبرز أزمات جنا عمرو دياب مع الجمهور

صورة جريئة.. بطلة مسلسل خالد يوسف تظهر بفستان قصير| شاهد

نزيف داخلي وارتجاج في المخ .. علا غانم تغادر غرفة العمليات

نشرة الفن: تفاصيل الحالة الصحية للفنانة علا غانم بعد نقلها للمستشفى .. وأحدث ظهور للملحن حلمي بكر بعد تدهور حالته

مستشفى النجوم.. علا غانم تعاني من ارتجاج في المخ وحلمي بكر حالته غير مستقرة وإسعاد يونس تعود

ترشيحاتنا

غضب وتوبيخ.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو

فرج عامر يهاجم التحكيم في كأس العالم للأندية

حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود.. صورة بدون حجاب تثير الجدل

الأوقاف تعقد احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج.. الخميس القادم

مدرب منتخب المغرب السابق يقترب من تدريب البرازيل

أوكرانيا تورط دولة جديدة في الحرب مع روسيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

بالدولار والمصري.. سعر صادم لإطلالة جورجينا الأخيرة

أخطر الأورام.. أعراض وأسباب سرطان الرئة

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ