صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

أثارت جنا ؛ ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بعد ظهورها في أحد أعياد الميلاد بعد ظهور بتورتة عليها رسمة إباحية.

وحرص موقع صدى البلد على طمس معالم الصورة الخادشة للحياء على التورتة مراعاة للقراء.

وعقب نشر الصورة لقت جنا عمرو دياب ؛ هجوم وانتقادات من رواد السوشيال ميديا .



جنا عمرو دياب :

نشرت جنا عمرو دياب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جنا عمرو دياب، مرتدية جاكيت طويل ومميز باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جنا عمرو دياب، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جنا عمرو دياب، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها البسيط.



حفل عمرو دياب :

ويحتفل الفنان عمرو دياب بعيد الحب هذا العام في حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بدولة قطر، والمقرر إقامته يوم 14 فبراير الجاري على خشبة أحد المسارح الكبرى هناك.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته الرومانسية القديمة والحديثة والتي تتماشى مع مناسبة يوم عيد الحب العالمي "الفالنتين"، بالإضافة إلى أشهر أغنياته ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما انتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.