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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتسرق منه 12 مليون جنيه.. محمد فؤاد يتعرض لعملية نصب| تفاصيل

محمد فؤاد
محمد فؤاد

تعرض المطرب محمد فؤاد لعملية نصب كبيرة، حيث تم سرقته في مبلغ 12 مليون جنيه، من مجموعة من الأشخاص، أوهموه بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا بالاتفاق.

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وحرر محمد فؤاد محضرًا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.  

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، استعجال التحريات، في واقعة دعوى محمد فؤاد، ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، آخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

حفل محمد فؤاد:

ويستعد محمد فؤاد، لإحياء حفل غنائي ساهرـ في العاصمة الألمانية برلين، يوم 17 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

وأحيا محمد فؤاد حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس تزامنا مع حفلات عيد الحب.

وقدم محمد فؤاد مجموعة من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى لبنانـ من أبرزها “حبيبى يا والقلب الطيب والحب الحقيقى”.

 

مسيرة محمد فؤاد 
لُقب محمد فؤاد بـ ابن البلد نظراً لخفة دمه وقبوله، خاصة في ذروة نجاحه عندما قدم فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، كما أنه يحرص دائماً على أن يتواجد وسط جمهوره دون تجاهل لماضيه أو أصله، فمن فترة إلى أخرى يحرص فؤاد على زيارة بيته القديم في منطقة عين شمس.

٣٦ عاماً من النجاحات، ولكن بدون سابق انذار ولمدة تزيد عن الـ 10 سنوات اختفى محمد فؤاد عن الساحة الفنية، حتى أنه ابتعد عن إحياء الحفلات أو طرح الأغاني، وبرر الفنان ذلك في أكثر من لقاء تليفزيوني أن حالة البلاد كانت السبب الرئيسي في ابتعاده عن الساحة الفنية، خاصة أنها كانت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

محمد فؤاد المطرب محمد فؤاد نصب محمد فؤاد

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