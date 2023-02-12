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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سوني تعود من جديد بهاتف ينافس الكبار.. وأفضل طرق للإستفادة من روبوت الدردشة ChatGPT

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل طرق للإستفادة من روبوت الدردشة ChatGPT


منذ الإعلان أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT أواخر العام الماضي، ويتطلع الكثيرون للاستفادة منها لتحسين الأداء سواء في العمل أو الدراسة وتوفير الأوقات الطويلة التي كان يتم استغراقها في البحث عن أفكار أو كتابة موضوعات شائكة أو صعبة التعبير عنها.

 

لمحدوي الدخل.. هاتف يتحدى ارتفاع الأسعار مع مواصفات مميزة


يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية أزمة كبيرة لقطاع عريض من راغبي شراء الهواتف، خاصة محدودي الدخل، حيث أصبح من الأولويات لديهم شراء هاتف بسعر رخيص مع توفير إمكانات تكنولوجية أساسية في الأداء والكاميرا والبطارية.

 

لو مش هتقدر على سعره .. أفضل بديل بسعر أرخص لـ Galaxy S23


استطاعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية قلب موازين أسواق الهواتف الذكية العالمية منذ الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23، حيث تضم الهواتف إمكانات جبارة مع أفضل معالجات هواتف الأندرويد في 2023 ، مع شاشة وكاميرا  فاقة الجودة .

 

سوني تعود من جديد بهاتف ينافس الكبار .. تفاصيل


تستعد شركة Sony سوني اليابانية لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة الرائدة للعودة للمنافسة مرة أخرى مع عدد من شركات الهواتف الذكية مثل سامسونج وشاومي وهواوي، حيث سينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد في الربع الأول لعام 2023 .

 

أرخص من سامسونج وهواوي.. أوبو تعلن موعد إطلاق Find N2 Flip


تستعد شركة Oppo الصينية لإطلاق هاتفها المميز Oppo Find N2 Flip القابل للطي في الأسواق العالمية خلال أيام قليلة، حيث سينطلق الهاتف بمواصفات قياسية في الأداء والبطارية، كما يعد الهاتف واحد من أفضل الخيارات الموجودة لمحبي الهواتف القابلة للطي بسعر أرخص.

 

هاتف جديد من وان بلس للشباب بميزات فائقة .. مواصفات


كشفت تسريبات أن شركة OnePlus وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد مخصص للفئة المتوسطة والشباب مع عدد من الإمكانات المميزة بالإضافة إلى سعر مناسب، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم OnePlus Nord 3 .

 

أسهل طريقة لـ حذف سجل خرائط جوجل لأندرويد وآيفون


تعد خرائط جوجل Google Maps، أداة لا تقدر بثمن للعديد من الأشخاص، ولكن لا شك في أنها تجمع الكثير من المعلومات عنك، ولحسن الحظ، من الممكن حذف سجل مواقع خرائط جوجل وعمليات البحث الأخيرة الخاصة بك، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته، وفقا لما ذكره موقع "howtogeek".

 

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