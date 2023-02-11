أرخص من سامسونج وهواوي.. أوبو تعلن موعد إطلاق Find N2 Flip

تستعد شركة Oppo الصينية لإطلاق هاتفها المميز Oppo Find N2 Flip القابل للطي في الأسواق العالمية خلال أيام قليلة، حيث سينطلق الهاتف بمواصفات قياسية في الأداء والبطارية، كما يعد الهاتف واحد من أفضل الخيارات الموجودة لمحبي الهواتف القابلة للطي بسعر أرخص.

وتعقد شركة أوبو حدثًا عالميًا لإطلاق Oppo Find N2 Flip القابل للطي في لندن يوم 15 فبراير المقبل، وبذلك يعد الإطلاق الأول للهاتف في الأسواق العالمية بعد طرحه رسميا في الصين منذ فترة، حيث من المتوقع أن يشكل إطلاق الهاتف حدثا كبيرا لكونه منافسا رئيسيا لعدد من هواتف الشركات الكبرى.

وبحسب تقرير من موقع Notebookcheck فإن الحدث القادم يمثل أول ظهور لهاتف Oppo Find N2 Flip خارج الصين بعد شهرين من طرحه في الصين، حيث تتطلع أوبو إلى معالجة هيمنة شركة سامسونج من خلال سلسلة Galaxy Z Flip ، وكذلك هواتف شركة هواوي المميزة.

ويأتي هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة مع جودة +FHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى شاشة ثانوية من نوع OLED قياس 2.26 بوصة.

ويتميز هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، مع بطارية سعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip بمعالج مميز من نوع Dimensity 9000+ SoC من شركة ميديا تيك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين تصل لـ 512 جيجا بايت رام.