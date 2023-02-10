سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo K10 5G في السعودية.. صور

سعر جوال Oppo K10 5G في السعودية.. أحدث إصدارات سلسلة (K) من أوبو، والذي يتميز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يتميز بتصميم متطور ومواصفات رائعة وإعدادات كاميرا فائقة بالإضافة إلى أداء قوي، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات Oppo K10 5G في السعودية.

سعر ومواصفات Oppo K10 5G في السعودية

يبلغ سعر جوال أوبو Oppo K10 5G في السعودية، حوالى 720 ريال سعودي للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت، ويباع الهاتف في لونين هما الأسود والأزرق السماوي.

مواصفات جوال أوبو Oppo K10 5G في السعودية

يأتي جوال أوبو Oppo K10 5G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.59 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع مدمج أسفلها.

سعر ومواصفات Oppo K10 5G في السعودية

جاء جوال أوبو Oppo K10 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة داخل جزيرة كاميرا مستطيلة الشكل، تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل تصوير الماكرو، ويجلب الهاتف كاميرا سيلفي مميزة بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات Oppo K10 5G في السعودية

ويعمل جوال أوبو Oppo K10 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 810، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

يحزم جوال أوبو Oppo K10 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، وفقا لمعيار SuperVOOC، تقوم بشحن الجوال في غصون 26 دقيقة فقط.