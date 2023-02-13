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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب السرطان.. احذر هذا النوع من الأسماك

صدى البلد

لا يزال السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، ولا يوجد علاج في الأفق في أي مكان. ومع ذلك ، يمكنك تعديل خطر إصابتك بالسرطان في المقام الأول. أحد عوامل الخطر المدهشة للإصابة بالسرطان هو تناول نوع من الأسماك - ما هي الكمية التي تتناولها؟

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وفقًا لحسين عبده ، الصيدلاني المشرف في صيدلية ميديسين دايركت على الإنترنت ، يجب عليك تجنب تناول الأسماك المملحة قدر الإمكان.

حذر السيد عبده من أن "السمك المملح على الطريقة الصينية سبب معروف للسرطان فقد تحظى الأسماك المملحة على الطريقة الصينية بشعبية بين السكان الصينيين على طول ساحل جنوب الصين ودول جنوب شرق آسيا ، حيث غالبًا ما تستخدم  بجانب الأطباق الأخرى أو الأرز.

يتم تحضير الأسماك المملحة عن طريق التمليح ، أو التنقية ، أو التمليح الجاف ، أو المعالجة بالمخللات ، أو مزيج من هذه العلاجات.

السمك المملح

وفقًا للسيد عبده ، تصنف الأسماك التي يتم تقديمها بهذه الطريقة على أنها مادة مسرطنة من المجموعة 1 ، وكذلك اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي.

يوضح الصيدلي أن "تمليح الأسماك النيئة طريقة تقليدية لحفظ الطعام وهي ممارسة شائعة في الصين وجنوب شرق آسيا".
ومع ذلك ، من خلال تمليح الأسماك للحفاظ عليها ، يؤدي هذا أيضًا إلى إنتاج منتجات ثانوية مسرطنة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان لدى البشر."

وفقًا للسيد عبده ، فإن الأطعمة الأخرى المملحة للغاية أو المدخنة أو المخللة كوسيلة للحفظ هي أيضًا من مخاطر الإصابة بالسرطان.

"يحولها الجسم إلى N-nitroso ، وهو مركب مرتبط بخطر أكبر للإصابة بالسرطان. تمتص اللحوم المدخنة القطران ، وهو مادة مسرطنة ، بينما تحتوي الأطعمة المخللة والمملحة على نسبة عالية من الملح ، وهو مرتبط بالمعدة والسمنة. سرطان القولون."

 

السرطان الأسماك المملحة السمك المملح على الطريقة الصينية تحضير الأسماك المملحة

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