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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تناول السمك المالح يؤدي للإصابة بسرطان القولون

اسماك مملحة
اسماك مملحة

تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات مختلفة حول مدى صحة تناول السمك المملح وحقيقة تسببه في الإصابة بأمراض سرطانية. 
 

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كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية نقلا عن الصيدلاني الدكتور حسين عبدي قوله إن تناول السمك المالح يحفز الإصابة بسرطان القولون؛ حيث "ينتشر تناول هذا النوع من الماكولات البحرية على نطاق واسع في بلدان جنوب شرقي آسيا؛ إذ تتم إضافته إلى أطباق الأرز وغيرها، كما تضاف النقانق واللحوم المعالجة المدرجة جميعها بقائمة الفئة الأولى من المواد الغذائية المسرطنة".


وحسب الصحيفة، أوضح عبدي أن عملية تمليح الأسماك للحفاظ عليها فترة طويلة تؤدي لتكوّن مواد ثانوية تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان؛ لأن جميع الأطعمة المالحة والمخللة والمدخنة ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة. لذا ينصح بتجنب تناول مثل هذه الأطعمة قدر الإمكان.

السمك المملح سرطانية مواقع التواصل الاجتماعي أطباق المأكولات

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