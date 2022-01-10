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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت بصطاد سمك.. ميدو عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر: مش شاغل بالي

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق،  أنه لم يهتم بتواجد اسمه ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في وقت سابق.


وقال ميدو لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: عندما تم ابلاغي بوجود اسمي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب لم اهتم.


وتابع: "كنت بصطاد سمك" وتواصل معي أحد الأشخاص وأبلغني بالخبر، لم أبال وأكملت ما أفعله دون اهتمام.


وقال: "عمري ماجريت على شغل، دائما أرى أن من يحارب على عمل بطرق شرعية أو غير شرعية عندما يصل لهذا المكان يصبح أكبر سقطة له".


وواصل: دائما رزقي يأتي لي، لاأسعى له ولا أطلب من أي شخص منصب أو عمل.

وأتم :" منذ الصغر أنوي الاعتزال في سن مبكر، وأبلغت زملائي في المنتخب بذلك عندما كان عمري 19 عام.


وتابع: أنا شخص يحب الحياة ويرغب دائما في الاستمتاع، ودائما أرى أنني بعد سن الثلاثون يجب أن أفعل أشياء أخرى غير كرة القدم ، وأنا هعيش مرة واحدة لازم استمتع بحياتي.

احمد حسام ميدو منتخب مصر نادي الزمالك الدوري المصري كأس الأمم الافريقية

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