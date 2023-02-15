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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلومات سرية تكشف هوية زعيم القاعدة الجديد.. مصري يعيش في هذه الدولة

الصورة التي نشرتها
الصورة التي نشرتها الصحيفة للزعيم الجديد

وفق معلومات مخابراتية جديدة، قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، المنظمة الأكبر في العالم، إن دولا في المنظمة قدمت معلومات عن زعيم تنظيم القاعدة الجديد.

وذكرت الصحيفة، أن الزعيم الجديد، يعد إرهابيا يحمل الجنسية المصرية، ويُعتقد أنه يعيش الآن في إيران، وأنها المقر الفعلي  لزعيم.

وأضافت الصحيفة، أنه وفق المعلومات المخابراتية، فإن الزعيم هو سيف العدل، البالغ من العمر 62 عامًا.

وتقول المعلومات، إنه على الأرجح من يتولى إدارة المجموعة المتطرفة، خلافًا لأيمن الظواهري.

وقُتل الظواهري، في غارة جوية أمريكية في كابول العام الماضي.

وقال التقرير الصادر عن لجنة مراقبة العقوبات على القاعدة، والتابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الحساسية السياسية تجاه إيران وأفغانستان، التي تديرها طالبان الآن، حالت دون صدور اعتراف رسمي من القاعدة بزعامة سيف العدل.

وذكرت الصحيفة، أن سيف العدل، كان أحد أعضاء القوات الخاصة سابقا.

وشعرت حركة طالبان بالحرج من مقتل الظواهري في كابول بعد أن أعطت تأكيدات للولايات المتحدة وآخرين بأنها لن تؤوي أفرادا أو جماعات تهدد الغرب أو حلفاءه في الأراضي الأفغانية.

وذكر التقرير أن “وجود الظواهري وسط كابل أظهر علاقة تعاون مستمرة بين القاعدة وطالبان”.

وأشار التقرير إلى أن إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعترضت على الإشارة إلى وجود زعيم القاعدة الجديد في إيران، خاصة أنها نفت منذ فترة طويلة تقديم أي دعم للقاعدة، رغم أنه من المعروف الآن أن العديد من كبار أعضاء التنظيم وعائلاتهم توجهوا إلى إيران بحثا عن الأمان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

تعتبر مسألة الخلافة داخل القاعدة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأجهزة المخابرات حول العالم، خاصة أن بن لادن والظواهري استطاعا تطوير استراتيجيات مختلفة للجماعة خلال فترة وجودهما على رأسها.

أخيرًا، فتضع وزارة العدل الأمريكية 10 ملايين دولار، هدية لمن يدلي بمعلومات عن العدل.

 

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