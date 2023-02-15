احذر.. "محتالين الويب" يستغلون زلزال تركيا وسوريا لسرقة أموالك بالخداع

حذر خبراء أمنيون من أن الزلازل في تركيا و سوريا أصبحت مادة استغلال لمحتالي الويب الذين يحاولون خداع الناس للتبرع من خلال روابط وهمية تؤدي لسرقة الأموال واستخدامها في أغراض أخرى.

وفقا لتقرير نشرته "هيئة الإذاعة البريطانية" BBC تزعم جماعات عمليات الاحتيال هذه أنها تجمع أموالا وتبرعات لمساعدة منكوبي الزلازل التي حدثت في سوريا وتركيا لمساعدة الناجين ، الذين يعيشون في ظروف معيشية قاسية بلا تدفئة أو ماء أو أكل نظيف بعد سلسلة الكوارث التي أودت بحياة أكثر من 35000 شخص.

ولكن بدلاً من تحويل هذه التبرعات بالفعل إلى المحتاجين والمتضررين يقوم المحتالون بتوجيه الأموال بعيدًا عن المؤسسات الخيرية الحقيقية ، ويضعونها في حساباتهم على PayPal ومحافظ العملات المشفرة الخاصة بهم، لذا يجب عليك التأكد من موثوقية الهيئة التي تتبرع لها قبل أن تتم العملية وتحول أموالك.

محتالين الويب يستغلون زلزال تركيا وسوريا

على TikTok Live أي البث المباشر، يمكن لمنشئي المحتوى جني الأموال من خلال تلقي الهدايا الرقمية، الآن ، تنشر حسابات على موقع تيك توك TikTok صورًا من زلزال تركيا وسوريا وآثار الدمار والركام مع تسجيلات تلفزيونية لجهود الإنقاذ لابتزاز مشاعر الناس، ثم نجد مع هذه الفيديوهات العاطفية طلبا للتبرع، تتضمن التعليقات المصاحبة للفيديو عبارات مثل "فلنساعد تركيا" و "نصلي من أجل تركيا" و "تبرع لضحايا الزلزال".

على أحد الحسابات في تيك توك نجد شخصا نشر فيديو لمدة ثلاث ساعات بها لقطات للمباني المدمرة ، مصحوبة بتأثيرات صوتية للانفجارات، ونجد في الخلفية صوت شخص يضحك ويتحدث باللغة الصينية، و عنوان الفيديو "فلنساعد تركيا. تبرع الآن".

محتالين الويب يستغلون زلزال تركيا وسوريا لسرقة أموالك بالخداع



ويظهر مقطع فيديو آخر صورة طفل عليه علامات البؤس والشقاء يركض وسط الخراب والركام والأتربة في مكان غير معلوم مع رسالة في البث المباشر تقول "الرجاء المساعدة في تحقيق هذا الهدف" وهو طلب مباشر وواضح للحصول على هدايا TikTok.

وفقا لتقرير "بي بي سي" أظهرت الفحوصات الدقيقة على صورة الفيديو أن الطفل ليس من ضحايا الزلازل ولكنها صورة نُشرت على موقع تويتر في 2018 مع عنوان "أوقفوا الإبادة الجماعية في عفرين"، عندما أطاحت القوات التركية وحلفاؤها في المعارضة السورية بميليشيا كردية في مدينة شمال غرب سوريا.

زلزال تركيا وسوريا



كذلك أيضا وجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن TikTok تستحوذ على ما يصل إلى 70 ٪ من عائدات الهدايا الرقمية ، على الرغم من أن TikTok تقول إنها تستحوذ على أقل من هذه النسبة الكبيرة للغاية.

وقال متحدث باسم TikTok لبي بي سي: "نشعر بحزن عميق للزلازل المدمرة في تركيا وسوريا ونساهم في جهود الإغاثة من الزلزال، نحن نعمل بكل نشاط وجدية وكفاءة لمنع الأشخاص من الاحتيال وتضليل أعضاء مجتمع تيك توك الذين يرغبون في التبرع".

على Twitter ، هناك عدد كبير من الأشخاص والحسابات استغلت الأزمة التي تعرضت لها سوريا وتركيا لجني أرباح بلا مجهود وبطرق غير مشروعة، بزعم التبرع لمساعدة متضرري الزلزال، تضع هذه الحسابات المشبوهة صورًا تثير العاطفة والشجن جنبًا إلى جنب مع روابط لمحافظ العملات المشفرة وتطلب بكل وضوح التبرع لضحايا الزلزال، وحسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، هناك حساب نشر 8 طلبات للتبرع خلال 12 ساعة فقط.