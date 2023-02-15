وصول 7 شاحنات من المساعدات الأردنية إلى سوريا

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إن قافلة مواد إغاثية أردنية دخلت إلي الأراضي السورية، دعما للمتضررين من الزلزال.

وأضاف الوكالة أن الشحنة تتضمن مواد لوجستية لدعم المتضررين في مراكز الإيواء، أرسلتها مجموعة "القلم" الاستثمارية الأردنية إلى مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" السورية.

وشملت الشحنة الأرضية 3500 (فرشة) و1000 (وسادة) و350 (بطانية)، تقلّها 7 شاحنات، وأوردت مجموعة "القلم" الأردنية رسالة تضامن مع سوريا وشعبها.

ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا لما يفوق 41 ألفا، في وقت يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية في ظل عدم وجود مأوى للكثير من الناجين في الشتاء القارس، بينما أصبحت عمليات الإنقاذ قليلة ومتباعدة.

وبحسب وسائل إعلام فقد حولت تركيا تركيزها اليوم الأربعاء إلى إعادة الإعمار وحثت من يسكنون في مناطق ضربها الزلزال وثبت أن البنايات التي يقطنون فيها آمنة على العودة لمنازلهم.

وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام تركية إنه جرى إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت أنقاض مبنى في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، اليوم الأربعاء، بعد 222 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ ينقلون المرأة، واسمها مليكة إمام أوغلو، على محفة إلى سيارة الإسعاف.