عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول 7 شاحنات من المساعدات الأردنية إلى سوريا

صدى البلد

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إن قافلة مواد إغاثية أردنية دخلت إلي الأراضي السورية، دعما للمتضررين من الزلزال.

وأضاف الوكالة أن الشحنة تتضمن مواد لوجستية لدعم المتضررين في مراكز الإيواء، أرسلتها مجموعة "القلم" الاستثمارية الأردنية إلى مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" السورية.

وشملت الشحنة الأرضية  3500 (فرشة) و1000 (وسادة) و350 (بطانية)، تقلّها 7 شاحنات، وأوردت مجموعة "القلم" الأردنية رسالة تضامن مع سوريا وشعبها.

بملايين الدولارات..الإمارات ترسل مبلغا ضخما لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

أطباء بلا حدود: الوضع الأمني زاد تباطؤ وصول الإمدادات للمنكوبين في سوريا

ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا لما يفوق 41 ألفا، في وقت يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية في ظل عدم وجود مأوى للكثير من الناجين في الشتاء القارس، بينما أصبحت عمليات الإنقاذ قليلة ومتباعدة.

وبحسب وسائل إعلام فقد حولت تركيا تركيزها اليوم الأربعاء إلى إعادة الإعمار وحثت من يسكنون في مناطق ضربها الزلزال وثبت أن البنايات التي يقطنون فيها آمنة على العودة لمنازلهم.

وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام تركية إنه جرى إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت أنقاض مبنى في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، اليوم الأربعاء، بعد 222 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ ينقلون المرأة، واسمها مليكة إمام أوغلو، على محفة إلى سيارة الإسعاف.

استثمار مؤسسة سوريا تركيا الأردن الامارات زلزال مساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

باخموت تعاني.. إعلان صادم من زيلينسكي بشأن الحرب

بعد إنقاذها بـ228 ساعة|سيدة تركية تجلس بجانب الحطام وتقرأ القرآن لإخراج ذويها

إنقاذ مسنّة تركية من تحت ركام مبنى بعد 212 ساعة على وقوع الزلزال

الجيش الأمريكي يعلن تصفية مسئول كبير بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا

الرئيس : كامل الدعم لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية

لو معاك 80 ألف جنيه .. إليك أحسن 5 سيارات مستعملة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. عمرو راضي لخطيبته هدير النحاس: كنت مخبيكي في قلبي

في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. علامة غريبة تكشف عن الأعراض

العنكبوت عمل فيها خروف..مصير مسجون حاول الهروب في بوليفيا.. صور

فهمتوا غلط.. بلوجر يثير الجدل برفقة عمرو راضي وهدير النحاس

فيديو

محتار.. في أي بطولة يشارك الأهلي دوري السوبر الأفريقي أم البطولة العربية؟

مش لاحقين .. هل تلغي التعليم الامتحانات الشهرية بالترم الثاني

زلزال مصر ولبنان.. العالم الهولندي يجدد تحذيراته ويستشهد بحركة الكواكب

لا تعليق.. ماذا قالت محامية الفتاة قاتلة والدتها في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ