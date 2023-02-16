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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة إلي 3 دول في أوروبا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيبدأ جولة أوروبية اليوم الخميس،إلى كل من ألمانيا وتركيا واليونان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى ألمانيا وتركيا واليونان خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير".


وأضاف برايس:  "أن بلينكن سوف يسافر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الخميس، حيث سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف لمناقشة الدعم المتواصل إلى أوكرانيا ومساعدة الشعب التركي والسوري والتزامنا الأمني العابر للأطلنطي، ونظام دولي قائم على قواعد".

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وأوضح أن بلينكن في 19 فبراير سيزور قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا لرؤية جهود الولايات المتحدة لمساعدة تركيا للاستجابة للزلزال قبل التوجه إلى اليونان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين ولإجراء حوار استراتيجي.


قال برايس: "إنه سيسافر إلى أنقرة حيث سيلتقي مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ومسؤولين أتراك كبار آخرين"


ومن المقرر أن يختتم بلينكن جولته في أثينا حيث سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية نيكو ديندياس، وزعيم المعارضة أليكسيس تسيبراس، كما سيطلق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، بحسب برايس.

 

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