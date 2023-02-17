إمام عاشور عن هدفه مع ميتيلاند بالدوري الأوروبي: إحساس رائع

أعرب إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سعادته في المشاركة مع فريقه بمباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وإحرازه هدفا.

وكتب إمام عاشور: "إحساس رائع ان اسجل اول اهدافي في اول ظهور لي مع الذئاب.. ‏شكرا اف سي ميتلاند علي دعمكم.. ‏الحمد لله شكرا ليه جمهور مصر علي دعمكم ليا".

وتعادل فريق ميتيلاند الدنماركي مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشارك إمام عاشور كبديل، قبل أن يسجل الهدف الأول لفريقه ميتيلاند في الدقيقة 77، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من أنطونيو أدان حارس لشبونة في تمرير الكرة، ليتقدم لفريقه.

وأحرز الأوروجواياني كواتيس هدف التعادل لـ لشبونة في الدقيقة 95، ليحرم إمام عاشور من منح فريقه الانتصار في أولى مبارياته بعد الرحيل عن الزمالك.

وتُقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في ملعب فريق ميتيلاند.