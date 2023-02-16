تشكيل يوفنتوس أمام نانت في الدوري الأوروبي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نانت الفرنسي، في دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كلا من:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو - دي تشليو

خط الوسط: فاجيولي - لياندرو بارديس - أدريان رابيو

خط الوسط: فيديريكو كييزا - أنخيل دي ماريا - دوشان فلاهوفيتش.

تشكيل نانت

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، كأساسي.

وضم تشكيل نانت كلا من:

في حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: سينتونزي - جيروتو - كاستيليتو - بالويس

خط الوسط: تشيريفيلا- موسى سيسوكو- موتوسامي

خط الهجوم: بلاس - كوكو- مصطفى محمد

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق يوفنتوس.