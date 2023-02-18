نشرة المرأة.. أعراض الخرف.. علامة شهيرة تحذرك من سرطان البروستاتا.. 10 دقائق جلوس تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

خَرَف أجسام ليوي (LBD) هو مرض تنكسي عصبي يتميز بترسبات غير طبيعية من البروتينات في الدماغ. لقد ثبت أن هذه الرواسب تتداخل مع المواد الكيميائية في الدماغ ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في التفكير والحركة. في كثير من الأحيان ، تظهر مشاكل الحركة قبل عقود من التشخيص الرسمي للحالة ، بينما يكون الشخص نائمًا .

يجب التعامل مع أعراض سرطان البروستاتا قد يؤدي ترك الأعراض دون علاج إلى حالة خطيرة ، هذا يجعل الوعي بالأعراض في المقدمة والوسط يجب أن يدق عسر البول أجراس الإنذار.

أعراض سرطان البروستاتا لا تظهر عادة حتى تصبح البروستاتا كبيرة بما يكفي لتؤثر على مجرى البول ، فإن العلامات الحمراء الأولى يمكن أن تصيب الحمام.



تتسبب أمراض القلب وأمراض الدورة الدموية الأخرى في حوالي ربع الوفيات في المملكة المتحدة كل عام ، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمراض الفتاكة في المنطقة، مرض القلب التاجي هو النوع الأكثر شيوعًا، يحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على طول جدرانها ويمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون علاج.