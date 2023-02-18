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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها وابحث عن العلاج .. علامة شهيرة تحذرك من سرطان البروستاتا

لا تتجاهلها وإبحث
لا تتجاهلها وإبحث عن العلاج فورا .. عسر البول علامة تحذير لل

يجب التعامل مع أعراض سرطان البروستاتا قد يؤدي ترك الأعراض دون علاج إلى حالة خطيرة ، هذا يجعل الوعي بالأعراض في المقدمة والوسط يجب أن يدق عسر البول أجراس الإنذار.

 أعراض سرطان البروستاتا لا تظهر عادة حتى تصبح البروستاتا كبيرة بما يكفي لتؤثر على مجرى البول ، فإن العلامات الحمراء الأولى يمكن أن تصيب الحمام.

في حالة عدم معرفتك ، يصف الإحليل الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب.

ووفقًا لمركز موفيت للسرطان ، فإن إحدى العلامات "التحذيرية" للحالة المميتة هي عسر البول .

عسر البول هو مصطلح طبي للإحساس بالألم أو الحرقة أثناء التبول.

تشرح Mayo Clinic أن هذا الإحساس غير المريح يكون عادةً أقوى ما يكون في مجرى البول أو المنطقة المحيطة بالأعضاء التناسلية .

عندما تضغط البروستاتا على الأنبوب ، يمكنك البدء في تجربة مجموعة كاملة من الأعراض التي تصيب الحمام.

العلامات المنذرة لسرطان البروستاتا 

 

وفقًا لـ NHS ، يمكن أن تشمل العلامات المنذرة لسرطان البروستاتا ما يلي:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر (غالبًا أثناء الليل)
الحاجة إلى التسرع إلى المرحاض
صعوبة في بدء التبول (تردد)
إجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول
ضعف التدفق
الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل
دم في البول أو دم في السائل المنوي.

الخبر السار هو أن مثل هذه الأعراض تنجم أيضًا عن العديد من الحالات الأخرى الأقل خطورة.

هذا يعني أن المعاناة من عسر البول لا تضمن أن تكون لديك الحالة المميتة.

ومع ذلك ، يجب عند حدوث  تغيرات وأعراض غير عادية أن يفحصها الطبيب. يحث موفيت على "لا تتأخر في البحث عن العلاج".

تقول NHS : "لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض ، لكنها لا تعني أنك مصاب .من المرجح أن تكون ناجمة عن شيء آخر ، مثل تضخم البروستاتا."

يصف تضخم البروستاتا الحميد ، أو اختصارًا BPE ، حالة يمكن أن تؤثر على كيفية التبول يعتبر BPE شائعًا بشكل رئيسي عند الرجال فوق سن الخمسين ولا يشكل عادة تهديدًا خطيرًا للصحة.

علاوة على ذلك ، فإن تضخم البروستاتا الحميد لا يعرضك لخطر أكبر للإصابة بسرطان البروستاتا .

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا


على الرغم من عدم وجود "طريقة مؤكدة" لمنع الحالة المميتة ، تميل الأبحاث إلى التوصية بنمط حياة صحي ، وفقًا لـ مايو كلينك على غرار أي نظام غذائي صحي ، فإن اختيار نظام غذائي قليل الدسم مليء بالفواكة والخضروات الملونة يجب أن يؤدي الغرض.

قد ترغب أيضًا في التفكير في تقييد تناول منتجات الألبان لأن بعض الأوراق البحثية وجدت أن الرجال الذين تناولوا الكثير من هذه الأطعمة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا يمكن أن تساعد أيضًا التدخلات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي.

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