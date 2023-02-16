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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنبها.. أكلات ومشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

يلعب الطعام دور كبير فى صحة الإنسان خاصة فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع ضغط الدم فهناك بعض الاطعمة التى تسبب اثارا مدمرة ومميتة

ووفقا لما جاء فى موقع “durhamnephrology” نعرض لكم أهم الأكلات والمشروبات التى يجب تجنبها إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم 

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ملح الطعام

إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم وهذا يبدو واضحًا وكثير من الناس يتناولون الملح عند تناول الوجبات ، لكن يجب أن يكون محدودًا جدًا أو يتم تجنبه تمامًا عند التعامل مع ارتفاع ضغط الدم واتبداله بتوابل وأعشاب جديدة لاضافة نكهة الأطباق.

التوابل والصلصات

عند استبدال ملح الطعام  لا تسقط في فخ استبدال بعض الأشياء الضارة مثل الكاتشب وصلصة الصويا وصلصة السلطة وصلصة الباربكيو وصلصة اللحم تحتوي جميعها على الكثير من الصوديوم. 

 الأطعمة الدسمة والدهون المتحولة

هناك دهون صحية يمكنك تناولها في نظامك الغذائي حتى مع ارتفاع ضغط الدم ، لكن الدهون المشبعة والمتحولة والأشياء المقلية فيها الكثير من الزيوت أو اللحوم التي تحتوي على الكثير من الدهون ضارة لكل من ضغط الدم والكوليسترول.

اللحوم الحمراء

التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء أو الحد منها و إذا كنت تأكل اللحوم الحمراء ، فتأكد من قراءة الملصقات واختيار أقل قطع ممكنة.

إذا كنت تستهلك الكثير من منتجات الألبان ، فانتقل إلى الأنواع قليلة الدسم وواحذر من الأجبان التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

 الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على الكثير من الدهون المشبعة والملح ، وكلاهما يجب تجنبه عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم والشواء والخبز كلها بدائل جيدة للقلي ويجب أن يكون أي نوع من خلطات البقسماط أو التوابل المستخدم يكن منخفض الصوديوم.

الاطعمة المقلية
الاطعمة المقلية

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة فكرة سيئة في كل مكان و تتم معالجة الكثير من الأطعمة المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة وتجميدها ، ثم يتم طهيها بالقلي أو الطهي بالزيوت عالية الدهون بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تكون مملحة بشدة ولأن هذه الأطعمة تزيد من ضغط الدم ، يجب تجنبها.

 

الأطعمة المعلبة والمجمدة والمعالجة

يمكن أن تكون هذه الأطعمة مريحة ومع ذلك ، فإن الكثير منها يحتوي على كميات كبيرة من الملح المضاف للحفاظ على النكهة من خلال عملية التعليب أو التعبئة أو التجميد خاصة الحساء المعلب والمرقة وصلصات الطماطم و البيتزا المجمدة والمأكولات البحرية واللحوم المجمدة .

الاطعمة المجمدة
الاطعمة المجمدة

وجبات خفيفة مملحة

العديد من البسكويت ورقائق البطاطس وحتى الحلويات مثل البسكويت ليست خيارات جيدة والأشياء الأخرى التي يجب البحث عنها تشمل المقدد والمكسرات والأطعمة المخللة .

الكافيين

تحتوي القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والصودا على مادة الكافيين التي من المعروف أنها تزيد من ضغط الدم. يجب أن يحد الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم من تناول الكافيين. 

الكحول

العثور على كميات صغيرة من الكحول لخفض ضغط الدم ، ولكن شرب الكثير يمكن أن يزيده ويمكن أن يؤدي تناول أكثر من ثلاثة مشروبات في الجلسة الواحدة إلى ارتفاع ضغط الدم ، ويمكن أن يتسبب الشرب المعتاد في حدوث مشكلات دائمة في ضغط الدم. 

 الصودا

المشروبات الغازية مليئة بالسكر المعالج والسعرات الحرارية الفارغة وترتبط المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بزيادة معدلات السمنة للأشخاص من جميع الأعمار والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

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