دراسة.. كل 10 دقائق جلوس تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تتسبب أمراض القلب وأمراض الدورة الدموية الأخرى في حوالي ربع الوفيات في المملكة المتحدة كل عام ، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمراض الفتاكة في المنطقة، مرض القلب التاجي هو النوع الأكثر شيوعًا، يحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على طول جدرانها ويمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون علاج.

من المعروف أن الأسباب الشائعة لأمراض القلب هي زيادة الوزن والتدخين وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري غالبًا ما تشير الهيئات الصحية إلى عدم ممارسة الرياضة كسبب تحذر NHS من أن الخمول يمكن أن يتسبب في تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

ومع ذلك ، فقد وجدت دراسة أنه في كل مرة تزيد فيها من الوقت الذي تقضيه في عدم النشاط بمقدار 10 دقائق ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يزيد من فرصتك في الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 5.6 في المائة وبالمثل ، فإن كل 10 دقائق إضافية من النشاط البدني تقلل من خطر الموت بنسبة 6.5٪.

قال البحث ، الذي نُشر في مجلة BMC Geriatrics Journal في عام 2022: "المستويات المنخفضة من النشاط البدني (PA) ووقت الجلوس العالي (ST) شائعان لدى كبار السن ونقصها هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) .

"المعرفة حول الارتباطات مع مخاطر PA و ST و CVD المقاسة لمقياس التسارع لدى كبار السن غير كافية "تفحص هذه الدراسة الارتباطات بين PA و ST المقاسة بمقياس التسارع مع مخاطر القلب والأوعية الدموية المقاسة باستخدام درجة مخاطر Framingham (FRS) وجميع أسباب الوفيات لدى كبار السن."



كجزء من الدراسة ، نظر الفريق في بيانات من 660 من كبار السن بمتوسط ​​عمر 69، تم قياس نشاطهم البدني ووقتهم في الجلوس بمقاييس التسارع التي يتم ارتداؤها على المعصم لمدة أسبوعين.

تم تقدير مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة 10 سنوات من خلال درجة مخاطر فرامنغهام وتمت دراسة بيانات الوفيات لجميع الأسباب بعد متابعة متوسطها 6.2 سنوات.

وقالت (MVPA) : "كل 10 دقائق زيادة في النشاط البدني المعتدل إلى القوي والنشاط البدني الخفيف (LPA) ارتبطت سلبًا بـ FRS بينما ارتبطت زيادة 10 دقائق في وقت الجلوس المرتفع (ST) بشكل إيجابي مع FRS.

"ارتبطت كل زيادة لمدة 10 دقائق في LPA بانخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 6.5 بالمائة وكل 10 دقائق زيادة في ST مع زيادة خطر الوفيات بنسبة 5.6 بالمائة."

وخلصت الدراسة إلى أن "القدر الأكبر من النشاط البدني اليومي ، بأي مستوى من الشدة ، وتجنب وقت الجلوس يرتبطان بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

"ارتفاع الوقت الذي يقضيه المرء في نشاط بدني خفيف ووقت قليل من الجلوس مرتبط بانخفاض معدل الوفيات لجميع الأسباب".

تشمل عوامل الخطر الأخرى لمرض القلب التاجي ما يلي:

التدخين

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

الإصابة بمرض السكري

السمنة أو زيادة الوزن

وجود تاريخ عائلي للمرض.

أكثر علامات مرض الشريان التاجي شيوعًا هي ضيق التنفس وألم الصدر - المعروف باسم الذبحة الصدرية.

أثناء النوبة القلبية ، قد يعاني شخص ما من:

ألم في أجزاء أخرى من الجسم

دوار

التعرق

غثيان

ضيق التنفس.