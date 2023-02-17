ياسمين عز كلامها صح .. جمال شعبان : "الراجل عنده قلبين واحد في صدره والآخر في رجله "

أثارت المذيعة ياسمين عز حالة من جدل بعدما قالت: "إن الرجل لديه قلبان واحد في صدره والتاني في رجله الخلفية واسألي دكاترة القلب".



قالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر:"يعني حفنة التراب اللي بيمشي عليها دي هدية من قلبه ورجله والراجل عيونه هي الفيونكة ورأسه الهدية".

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على ما قالته المذيعة ياسمين عز حول أن الرجل لديه قلبين، قائلا:" والله رغم تحفظي علي آراء كثيرة لك يا ياسمين لكن كلامك المرة دي علميا صح."



تابع جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي:" كل شخص سواء كان رجلا أو سيدة له مع القلب اللي في صدره قلب تاني طرفي Peripheral Heart اللي هو عضلة الساق Soleus muscle عضلة ثلاثية لما تنقبض تضخ الدم عكس الجاذبية الأرضية والشخص واقف

أهمية المشي

أضاف شعبان:"ومن هنا تأتي أهمية أن نمشي يا ناس لتقوية عضلة الساق لتقوية القلب الطرفي والوقاية من أمراض القلب اللي في الصدر."