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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا : إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أدانت الولايات المتحدة، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات اليوم، واعتبرته انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأفاد بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم السبت بأنه في حين قيمت قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ أن الصاروخ لا يشكل تهديدًا مباشرًا لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو للحلفاء؛ فإن هذا الإطلاق يثير - بلا داع - التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ يوضح فقط أن كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية على رفاه شعبها.

وحث البيان، جميع البلدان على إدانة هذه الانتهاكات ودعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار والدخول في حوار جاد. 

كوريا الشمالية الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الصواريخ الباليستية

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