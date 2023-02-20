الصمغ العربي.. منتج طبيعي لغسيل الكلى وتقليل السموم وتخفيض السكر

اشتهر الصمغ العربي باستخداماته العديدة خاصة في طب الأعشاب والعلاجات التقليدية منذ القدم. حيث يحتوي الصمغ العربي على مجموعة كبيرة من المغذيات والعناصر التي لها خصائص طبية ومن بينها الألياف القابلة للذوبان في الماء بمجرد دخولها الجسم، للقيام بمهامها لتنقية الدم من السموم والملوثات.

حيث يعمل الصمغ العربي بتقليل معدلات الكرياتينين في الدم، وتقوم الكلى بطرح الكرياتينين عبر الجهاز البولي خارج الجسم.

يعالج الفشل الكلوي

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية، ان التجارب والأبحاث اثبتت قدرة الصمغ العربي على علاج الفشل الكلوي.

لذا يلعب الصمغ العربي دوراً كبيراً في علاج الفشل الكلوي المزمن، وقد سجلت الدوائر البحثية نتائج رائعة ومبشرة لفائدة الصمغ العربي للكلى، حيث أظهرت المداومة على الصمغ انخفاض معدلات الغسيل الكلوي للأفراد الذين يتبعون الصمغ العربي للكلى ، فهو ينشط الكلى ويقلل من نسبة البولينا في الدم عن طريق خروجها مع التبول.

ويعمل الصمغ العربي علي تنظيف المسالك البولية من رواسب الأحماض والأملاح المعدنية ، كما يمنع فرصة تكون حصوات تعمل مع الوقت على حدوث فشل كلوي.

كما يساعد الصمغ العربي في تقليل كمية السموم التي تتراكم في نهاية الأمعاء في صورة صفراء ضارة، ويزداد معدل الهدر في المحتوى المائي.

وعن كيفية استخدام الصمغ العربي لعلاج الفشل الكلوي، يحضر الصمغ العربي في محلول من الماء بكمية تعادل خمسين جرام من الصمغ العربي.. حيث يستخدم من هذا الخليط نصفه في الصباح ونصفه في المساء.، ويستمر تناول هذا الخليط لفترة زمنية حوالي ستة أشهر أو حسب حالة المريض.

حيث تعود الكلي للعمل بشكل صحيح ويتحسن عملها مع الوقت، وفي بعض الأحيان يعمل الصمغ العربي على التخلص من حصوات الكلى والشفاء من إلتهابات المسالك وحرقان البول بشكل تدريجي.

السيطرة على معدلات السكر

وأضاف شعيب ، أن هناك فوائد اخرى للصمغ العربي، فهو يساعد في السيطرة على معدلات السكر والدهون وبالتالي يعزز من صحة مرضى السكري والسمنة ويتحكم في أوزانهم الزائدة .

ويزيد الصمغ العربي من التحفيز لإنتاج معدلات أعلى من الخلايا المخاطية التي تغطي الجهاز البولي، وبالتالي يحمي الأنابيب البولية ويزيد من فعاليتها في مواجهة الالتهابات.

كما يقي الصمغ العربي من الآثار الجانبية التي تنتج عن الفشل الكلوي ومن بينها مساعدة الجسم على امتصاص النيتروجين، حيث أن ارتفاع النيتروجين في الدم مؤشر لحدوث فشل كلوي كبير يصل لحد تسمم البولينا.

ويمكن للصمغ العربي من علاج هذه الحالة من البولينا إذا داوم المريض على استهلاكه لمدة أربعة أشهر، وقد وجدت بعض الدراسات بأن تناول الصمغ العربي له تأثير على مستويات الكولسترول في الجسم، فهو يساعد في تقليل الكوليسترول بنسب بسيطة.

وفي دراسة سريرية درست تأثير مضغ العلكة المصنوعة من الصمغ العربي ولمدة سبعة أيام، اتضح أنه يعزز من صحة اللثة والفم، وكافح لتشكل البلاك.





صحة الجهاز الهضمي

ومن فوائد الصمغ العربي أنه مصدر عالٍ للألياف الغذائية فهذا يجعله: علاج فعال ضد الإمساك، ويساعد في التخفيف من أعراض القولون العصبي، ويعزز عمل الأمعاء والجهاز الهضمي، ويشكل غذاء مناسبًا لبكتيريا الأمعاء المفيدة.

من فوائد الصمغ العربي أنه يشتهر بكونه مصدرًا عاليًا للألياف الغذائية إذ أن 90% من مكوناته هو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء، مما يعزز من عمل الجهاز الهضمي.، ويساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وجد بأن الصمغ العربي يقلل من أعراض أمراض البرد ، والإنفلونزا.، ويساهم في علاج التهابات الحلق والسعال وتسريع شفاء تقرحات الفم والجروح.



ويعتبر الصمغ العربي هو مصدر عال للألياف الغذائية، فهذه ميزة تجعل له دور في عملية نزول الوزن وخسارته، إذ أن الألياف تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع وبالتالي تقليل كمية الطعام المتناولة.

للصمغ العربي مجموعة من الاستخدامات منذ القدم وخاصة لدى المصريين القدامى، وأهمها: علاج الجروح والحروق.، علاج مشاكل الجهاز الهضمي.، نزلات البرد والسعال.، مرض السيلان.، الجذام.

كما يستخدم الصمغ العربي في صناعة الأدوية والحبوب.كما يستخدم كمادة مستحلبة في العديد من الصناعات. ويستخدم في شفاء الجروح ، ويمنع نمو البكتيريا.، كما يساهم في تعزيز صحة الفم والأسنان ومنع نمو البكتيريا وترسب طبقات البلاك فيها.​

