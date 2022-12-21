عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

السرطان
السرطان

فوائد صحية عديدة مفيد لقشر المانجو غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفينولات ويمكن أن يساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب و قد تساعد هذه المركبات المضادة للأكسدة في محاربة الجذور الحرة ومكافحة المشاكل مثل السمنة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون في الدم. تعد أبرز فوائد قشر المانجو وفقا لموقع بولد سكاي الهندي ه

1-مضاد للسرطان 

 قد يكون لها خصائص وقائية من السرطان أظهرت دراسة أن الأحماض الفينولية والفلافونويد في قشر المانجو يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للسرطان ، وخاصة ضد سرطان الثدي. قد يساعد في منع تكاثر الخلايا وبالتالي منع خطر الإصابة بالأورام. 

 2. جيد لمرضى السكر. 

قشر المانجو غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المعروفة بامتلاكها خصائص قوية مضادة لمرض السكري. يمكن أن يمنع استهلاك قشر المانجو الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز في الجسم ، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب الإجهاد التأكسدي. يساعد البنكرياس في إنتاج الأنسولين الذي يدير مستويات الجلوكوز. 

3. يساعد في إنقاص الوزن

 البكتين هو ألياف فريدة موجودة في قشر المانجو. تمثل حوالي 5-11 في المائة ، اعتمادًا على مجموعة متنوعة من المانجو وطريقة الاستخراج. البكتين محفز لوزن الجسم الصحي ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

 يساعد استهلاك قشر المانجو على زيادة الشعور بالشبع ويقلل من عدد السعرات الحرارية ، مقارنة بالنظام الغذائي الغني بالبروتين. هذا يساعد في إدارة الوزن. 

قشر المانجو امراض القلب ارتفاع ضغط الدم خلل الدهون سرطان الثدي انقاص الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

إياك تجاهلها .. رائحة الفم الكريهة مؤشر لعدوى رئوية "مزمنة" تعرفي عليها

نشرة المرأة.. لماذا عليك لف مقبض الباب بالرقائق المعدنية؟ وكوب من هذا المشروب لتقوية المناعة والتحكم في الكوليسترول

أقوي من الفيتامينات .. 3 حيل خارقة لتقوية المناعة

كوب من هذا المشروب يعمل على تقوية المناعة والتحكم في الكوليسترول

في 14 يوما.. أسرع ريجيم مجرب وسريع المفعول لنسف الكرش

دون أدوية.. حافظ على معدل السكر بالدم بالابتعاد عن هذه الأطعمة

لماذا عليك لف مقبض الباب بالرقائق المعدنية؟

بأقل مجهود .. في 5 دقائق أسرع وصفة للتخلص من تشقق الكعبين

ترشيحاتنا

نجم الزمالك : لن أشجع الأهلي في المونديال والمركز الثالث ليس إنجازًا

صفعة جديدة.. لجنة بالكونجرس تصدم ترامب بشأن سجلاته الضريبية

كاديلاك تخفض أسعار سيارتها الفاخرة الجديدة Lyriq | صور

سبب مفاجئ.. رضا عبدالعال يكشف سر رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

أحمد عيد عبدالملك: ميسي أفضل من سافيو وكنت أتمنى انتقاله للزمالك

شاهد| سيول عنيفة تجتاح بورتسودان وتتسبب في وفاة طفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

ستصدمك .. أطعمة احذري غسلها قبل الطهي

ملك زاهر تثير ضجة على الانستجرام في أحدث ظهور لها

أثناء احتفاله بالفوز.. شنق مشجع أرجنتيني بعلم بلاده

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ