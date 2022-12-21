قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

فوائد صحية عديدة مفيد لقشر المانجو غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفينولات ويمكن أن يساعد في الحماية من أمراض مثل أمراض القلب و قد تساعد هذه المركبات المضادة للأكسدة في محاربة الجذور الحرة ومكافحة المشاكل مثل السمنة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون في الدم. تعد أبرز فوائد قشر المانجو وفقا لموقع بولد سكاي الهندي ه

1-مضاد للسرطان

قد يكون لها خصائص وقائية من السرطان أظهرت دراسة أن الأحماض الفينولية والفلافونويد في قشر المانجو يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للسرطان ، وخاصة ضد سرطان الثدي. قد يساعد في منع تكاثر الخلايا وبالتالي منع خطر الإصابة بالأورام.

2. جيد لمرضى السكر.

قشر المانجو غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المعروفة بامتلاكها خصائص قوية مضادة لمرض السكري. يمكن أن يمنع استهلاك قشر المانجو الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز في الجسم ، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب الإجهاد التأكسدي. يساعد البنكرياس في إنتاج الأنسولين الذي يدير مستويات الجلوكوز.

3. يساعد في إنقاص الوزن

البكتين هو ألياف فريدة موجودة في قشر المانجو. تمثل حوالي 5-11 في المائة ، اعتمادًا على مجموعة متنوعة من المانجو وطريقة الاستخراج. البكتين محفز لوزن الجسم الصحي ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

يساعد استهلاك قشر المانجو على زيادة الشعور بالشبع ويقلل من عدد السعرات الحرارية ، مقارنة بالنظام الغذائي الغني بالبروتين. هذا يساعد في إدارة الوزن.